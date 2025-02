El Real Madrid escucha los audios del VAR y se reúne con el jefe de los árbitros "cordialmente" tras la polémica de Bellingham

La aproximadamente hora y media que han pasado los representantes del Real Madrid en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estaba planificada antes de un fin de semana que acrecentó la polémica con el colectivo arbitral. El conjunto blanco había solicitado escuchar los audios del VAR de la jugada por la que Romero, del Espanyol, no fue expulsado tras una entrada en el gemelo a Mbappé. Pero el encuentro con Medina Cantalejo, jefe del Comité Técnico de Árbitros (CTA) terminó prolongándose para tratar todos los episodios vividos y denunciados por el club que preside Florentino Pérez.

Una hora y media de reunión con el Real Madrid

El Real Madrid hizo una petición privada y pública para saber cómo se tomó la decisión por parte del conjunto arbitral liderado por Muñiz Ruiz en el césped de Cornellà y en la sala VOR de Las Rozas por Iglesias Villanueva. Hubo disconformidad de criterio que quedó solventada con la exoneración de Romero, quien después anotaría el tanto de la victoria del Espanyol ante los de Ancelotti. El propio técnico italiano se quejó por no haber conocido el contenido de una conversación que el líder de LaLiga ha conocido este lunes.

El evento sirvió, además, para poner en contacto a dos partes, el Real Madrid y los árbitros, que no quisieron verse por iniciativa del primero en un acto celebrado con motivo de la toma de posesión de Rafael Louzán al frente de la RFEF. Sobre las 12:30 horas llegaron los representantes de la entidad madridista, con José Ángel Sánchez, su director general, a la cabeza de una expedición en la que también estuvieron, entre otros, José Luis del Valle Pérez, quien ejerce de secretario general de la junta del Real Madrid. Tras la reunión, Medina Cantalejo, presidente del CTA, tomó la palabra para explicar cómo había transcurrido la hora y media de charla entre dos partes enfrentadas.

Cabe recordar que el equipo de la capital española lleva denunciando lo que considera como actuaciones en su contra en los últimos tres partidos. Además de la entrada sin sanción de Romero, el Real Madrid, que emitió un duro comunicado contra el CTA, se ha quejado a través de diferentes estamentos del penalti de Lino en el derbi contra el Atlético y, sobre todo, de la roja de Bellingham mostrada por Munuera Montero en el pasado encuentro contra Osasuna en el Sadar. Tres decisiones que consideran injustas y que le han llevado a perder el colchón de puntos en LaLiga que tenía frente al Barça.

Medina Cantalejo: "Estamos abiertos a todos los equipos"

"La reunión se ha celebrado de una manera muy cordial, con respeto absoluto por las dos partes. Yo creo que siempre es bueno, Nunca está de más sentarnos, exponer nuestro punto de vista", explicó Medina Cantalejo, quien destacó que el encuentro permitió "tener la normalidad que tenemos con todos los equipos. Cuando nos piden vienen aquí hablamos un rato y si hay que ver vídeo se ve y si no, pues no". El jefe de los árbitros explicó que este lunes, la representación madridista pudo "ver las jugadas que se ha creído oportunas, con los audios y con todas las jugadas de principio a fin y nada, los dos representantes del Real Madrid han hecho sus preguntas, y se les ha hablado con toda transparencia".

Después de semanas de enfrentamiento abierto entre el club y el colectivo, para el que la entidad blanca pide "un cambio de sistema", Medina Cantalejo quiso desplegar un manto de normalidad. "Se ha hablado de las jugadas oportunas. Hemos respondido a cualquier cuestión que les diera curiosidad o de la que quisieran tener el conocimiento de lo determinado en el terreno de juego o desde la sala VOR. Estamos abiertos, igual que con todos los equipos. Es lo habitual en esta casa y les hemos dicho que aquí tienen las puertas abiertas e igual que el resto de equipos serán bienvenidos", añadió Medina Cantalejo en un posicionamiento que es habitual en todas sus intervenciones.

La política de puertas abiertas del CTA ha sido una constante en los últimos años. Así, por ejemplo, las pretemporadas de los colegiados son abiertas para los medios y se invita a los propios clubes a que acudan a las mismas. Asimismo, se llevan a cabo varias reuniones cada temporada para explicar los cambios de criterio o nuevas normas. "Sobre las jugadas es normal que haya que preguntar. Después hemos estado hablando de diferentes cuestiones que son internas. No porque sean secretas, sino que son cuestiones que quedan dentro de la privacidad del CTA y un club que viene a hablar", explicó Medina Cantalejo sin dar más detalles con un equipo que, en su nota oficial publicada tras la derrota en Cornellà, llegó a hablar de "adulteración" y "manipulación" de la competición española.

"Con enfrentamiento, la reunión habría durado cinco minutos"

"Se ha tardado porque dentro de un clima de cordialidad y de educación es lo que tiene que pasar. Si hubiera habido un enfrentamiento la reunión se hubiera terminado en cinco minutos, cuando ha sido tan larga es porque hemos hablado con absoluta transparencia", concluyó Medina Cantalejo, presidente del CTA. Resuelto en apariencia el tema de Mbappé y la entrada de Romero, asoma en el frente la sanción que le caerá a Bellingham después de su menosprecio a Munuera Montero, quien recogió en su acta que el jugador inglés se dirigió a él utilizando la expresión "fuck you (que te jodan)".

Desde el Real Madrid se habla de falta de entendimiento por parte del árbitro. Según su criterio, reforzado por las imágenes televisivas de Movistar+, el mediocampista habría dicho "fuck off (vete a la mierda)". En cualquier caso, supone una muestra de lenguaje malsonante que el Comité de Competición deberá analizar para determinar qué castigo impone al británico en la que fue su segunda expulsión desde que es jugador del conjunto blanco. La primera fue con Gil Manzano en el partido de Mestalla de la pasada temporada y también después de que Jude utilizase los términos "It's a fucking goal" para protestar por un gol que anotó, según el juez de la contienda, fuera del tiempo reglamentario en una mala gestión de esta acción final que no fue parada debidamente.