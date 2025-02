Hamilton y Alonso deslumbran en el histórico show de la F1 en Londres

La temporada 2025 tiene un significado muy especial para la Fórmula 1. El 'Gran Circo' cumple 75 años y ya ha empezado a celebrarlo por todo lo alto. Esta noche, un evento sin precedentes, reunió a las diez escuderías de la parrilla en el espléndido marco del 02 Arena de Londres para presentar las decoraciones de los monoplazas de 2025.

Lógicamente, los coches que desfilaron en el escenario no eran las versiones definitivas, las que los equipos pondrán en pista la próxima semana en los test de pretemporada en Bahrein. Sin embargo, la iniciativa de Liberty fue un excelente aperitivo y contó con la complicidad de las estrellas del campeonato, que se volcaron con los fans.

Vídeos históricos, actuaciones musicales de nivel y un gran espectáculo de luces y fuegos artificiales acompañaron a las distintas presentaciones. Cada equipo tuvo su espacio y tiempo en el escenario para desarrollar su performance particular en una gala que discurrió a ritmo frenético, con las escuderías ordenadas en orden inverso a su posición en el último campeonato de constructores.

Alonso, a lo James Bond

El mejor show, a ritmo de James Bond y la cantante Teem, correspondió a Aston Martin. “Difruten del resto de la noche porque este es el coche más bonito que verán” lanzó Fernando Alonso, sin duda uno de los grandes protagonistas de la velada.

La FIA recibió abucheos del público por su cruzada contra el lenguaje malsonante. También hubo pitos para Horner por su famoso affaire con la empleada de Red Bull, Max Verstappen‘enmudeció’ y mostró su incomodidad y sin duda, el más aclamado fue Lewis Hamilton, que se llevó la mayor ovación de la noche al hacer su aparición vestido de rojo Ferrari y junto a un Charles Leclerc que le desafió advirtiendo que esta temporada irá a por el título.

"Mis primeras semanas como piloto de la Scuderia Ferrari han sido absolutamente increíbles y ha sido maravilloso comprobar la pasión de los aficionados. Esta noche hemos vivido un evento muy emocionante y mañana lo será más salir a pista en Fiorano con el nuevo SF-25. Tengo mucha energía positiva, se abre un nuevo capítulo en mi carrera y no podría estar más orgulloso", ha dicho Hamilton. McLaren, vigente campeón, puso el broche a la gala con Lando Norris convencido de que “este será mi año”.

Ganas de arrancar

“Estrenar cada nueva temporada implica mucha emoción, después de muchas horas de trabajo de todo el mundo en el equipo y con muchas esperanzas en esa nueva máquina. Es siempre excitante el primer día de para todos en un largo campeonato”, dijo Fernando Alonso, el piloto más veterano de la parrilla a sus 43 años.

Después de un complicado 2024 con Aston Martin, el bicampeón asturiano afronta su 22ª curso en la F1 con ilusiones renovadas. La profunda reetructuración de la cúpula del equipo, las flamantes instalaciones de última generación en Silverstone, en especial el nuevo túnel de viento, y sobre todo, la incorporación de Adrian Newey, el diseñador más cotizado de la categoría, son alicientes a los que Alonso se aferra con ansia por volver a sentirse competitivo.

Fernando Alonso y Lance Stroll, durante la gala de presentación de los equipos del Mundial de Fórmula 1 / EP

“Tenemos seguramente las mejores instalaciones de este deporte. Tenemos un túnel de viento totalmente nuevo, los mejores diseñadores y técnicos en el deporte y tenemos dos grandes pilotos. Estoy con ganas para probar el coche por primera vez. Notas las pequeñas diferencias del monoplaza anterior y de otros coches de otras generaciones. Es un gran día para los pilotos, ingenieros y todos en la fábrica. Las expectaciones son siempre altas porque hay muchas horas de trabajo detrás”, valoró Fernando en la rueda de prensa previa a la gala.

Aston Martin mostrará el nuevo AMR25 el próximo 23 de febrero en su propio show y el coche saltará a la pista un día después en Bahrein para que Alonso y su compañero Lance Stroll puedan completar sus primeros 100 kilómetros al volante en un filming day. “El año pasado sufrimos, sobre todo a final de la temporada, y solo han pasado tres meses desde Abu Dhabi. Hemos hecho todo lo que se ha podido, hemos cambiado el 95% de la aerodinámica del coche. Ojalá eso dé los resultados que queremos, pero todos hacen un buen trabajo en invierno y estará muy apretado”, consideró Alonso, que también se refirió al histórico fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari: “Los pilotos van y vienen, los 20 que estamos aquí intentamos conducir bien. No sé lo que va a aportar Hamilton a Ferrari, seguramente será menos de lo que puede aportar un diseñador”, afirmó. “Lewis sufrió un poco con Russell el año pasado, así que debe ganar confianza, pero sabemos la calidad que tiene y como tenga un coche bueno será un candidato seguro al título”, vaticinó. Respecto al trabajo que realizará Newey en Aston Martin, aseguró que es un alma libre” y que “si nos puede echar una mano en el coche de 2025, bien. Si quiere trabajar solo en 2026, bien también”.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, con el bólido de Ferrari. / Kin Cheung / AP

El reto de Sainz

Carlos Sainz, que el pasado viernes ya tuvo oportunidad de pilotar el nuevo FW47 en Silverstone, durante la presentación anticipada de su equipo, se mostró convencido de su acierto al decantarse por el proyecto de los de Grove. “Me gusta el azul. Es un color más fácil de combinar”, dijo, antes de recordar que será su quinto equipo en F1: “Ya he pasado por el 50% de las escuderías en 10 años, no sé si es algo bueno o malo, pero definitivamente me ha dado mucha experiencia y mucha información sobre cómo funcionan los diferentes equipos”.

“Pasar de un equipo con base en Italia a uno en Gran Bretaña, supone un cambio, pero no es nada a lo que no esté acostumbrado y supone un desafío que me entusiasma. Estoy ansioso por disfrutar y acelerar ese proceso de adaptación tanto como sea posible porque, me siento como en casa”, valoró. Sainz espera sentar las bases para que el segundo equipo más laureado de la historia recupere su antiguo estatus con las nuevas reglas en 2026: “Es un año de transición, de preparación para estar listos para las oportunidades que puede traer el 26. Para cerrar esa brecha entre la mitad de la parrilla donde estaba Williams el año pasado y los cuatro equipos de arriba, aunque esa brecha es más pequeña que nunca. Esas tres o cuatro décimas son muy difíciles de encontrar y más con el límite presupuestario. De entrada, creo que va a ser un desafío incluso entrar entre los diez primeros, pero estoy listo para esas peleas y para ver qué viene. Si luego llega un podio en la temporada será más que bienvenido, es posible, pero no espero ir a la primera carrera luchando por podios o incluso por estar entre los cinco primeros”, asumió Carlos.