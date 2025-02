Llega la hora de la verdad para las jugadoras de Rubén Burgos

Tras haber superado de forma brillante la primera y la segunda fase de la Euroliga, el Valencia Basket afronta ahora una eliminatoria clave que le puede llevar hasta las semifinales de la máxima competición continental. Las de Rubén Burgos se miden al potente CBK Mersin en las semifinales del play-in, que se disputan a ida y vuelta. El primer partido será mañana miércoles en la Fonteta y la vuelta se disputará en la cancha del equipo turco el 26 de febrero.

Las taronja están ya clasificadas para la Final Six que se celebrará en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza pero ahora se juegan el pase directo a las semifinales sin tener que disputar los cuartos de Final. Se trata de una de las innovaciones de la presente campaña: En la semifinales del play-in se enfrentan los dos primeros de los dos grupos de la Segunda Fase frente a los segundos del otro grupo. Los ganadores de esta ronda jugarán las semifinales de la Final Six y los perdedores jugarán los cuartos de final de la Final Six.

Los terceros clasificados de cada grupo de la Temporada Regular (Segunda Ronda) se enfrentarán a los cuartos clasificados del otro grupo en los cuartos de final del Play-In. Los ganadores jugarán los cuartos de final de la Final Six y los perdedores quedarán eliminados. Así, Valencia Basket, que quedó segundo del Grupo F en la Segunda Fase, se clasificaba para las semifinales del play-in donde se cruza con el primero del Grupo E, el CIMSA CBK Mersin. En caso de no superar esta eliminatoria, las de Rubén Burgos tendrían aún una oportunidad de alcanzar las semifinales de la Final Six en la ronda de cuartos de Final al ganador de la eliminatoria de cuartos del play-in entre el Zaragoza-Bourges, cruce que ya se disputaría a partido único en el Pabellón Príncipe Felipe con la dificultad añadida de que en caso de ser el rival el Casademont Zaragoza, las aragonesas jugarían en casa.

El Mersin tiene una plantilla de gran calidad aunque las lesiones pueden mermar su potencial frente al Valencia BC. La interior estadounidense Natasha Howard, que, con un promedio de 18 puntos y siete rebotes, fue su gran estrella en las dos primeras fases de la competición arrastra una lesión de hombro.

También tiene problemas físicos Ragan Magarty. En el Mersin destacan también la española María Araujo. n