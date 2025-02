Dos partidos de sanción a Jude Bellingham por su expulsión en el Osasuna-Real Madrid tras el "Fuck you" a Munuera

Jude Bellingham se perderá los dos próximos compromisos del Real Madrid después de que el Comité de Disciplina haya dado por buena la versión que reflejó en el acta Munuera Montero, según la cual expulsó al inglés "por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fuck you". El incidente ocurrió en el minuto 41 del partido entre Osasuna y Real Madrid del pasado sábado y el jugador vio la roja directa.

Menosprecio, no insulto

El Real Madrid había presentado alegaciones desmitiendo la versión que el colegiado andaluz reflejó en el acta y advirtiendo que el futbolista dice 'Fuck of' y que no era un insulto dirigido al colegiado. Según la reglamentación la sanción podía ascender de dos a tres encuentros porque no se considera un insulto (que habría acarreado entre cuatro y doce partidos), sino que se trata de una conducta de menosprecio y desconsideración hacia un árbitro. Acción que está recogida en el artículo Artículo 124 que versa sobre las "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas".

El Comité de Disciplina no ha seguido el mismo criterio que siguió a principios de 2024 con el jugador del Getafe Mason Greenwood. El extremo azulón fue expulsado por dirigirse al árbitro "en señal de protesta y levantando el brazo, en los siguientes términos: "Fuck you", según reflejó en el acta Figueroa Vázquez. Pero los azulones demostraron que los términos que empleó fueron: "One, two, three, four, fuck". Y Competición estimó las alegaciones del Getafe "porque la acción que motivó la expulsión no se produjo tal y como la describió el colegiado".

En el caso de Bellingham no se han atendido las alegaciones y el futbolista del Real Madrid se perderá los dos próximos encuentros de Liga que los blancos deben jugar ante el Girona en el Bernabéu y en el Villamarín frente al Betis.