De la euforia de Mbappé a la felicidad de Bellingham: "Somos un equipazo. Los campeones de Europa más Kylian"

Con el balón del hat-trick bajo el brazo firmado por sus compañeros y una sonrisa que le iluminaba toda la cara, Kylian Mbappé estaba radiante en la zona mixta del Santiago Bernabéu anoche. Hasta cuatro jugadores pasaron por delante de los micrófonos, síntoma inequívoco de que la noche había ido bien porque después de las derrotas no sale ninguno. "Ha sido una noche perfecta. Para nosotros es lógico que el Madrid esté en octavos. Siempre es difícil el City, pero en casa lo damos todo y hemos hecho un gran partido", apuntó el francés en su primera intervención.

Kylian, exultante

Kylian, autor de tres goles, puntualizaba: "Yo no he venido aquí para jugar mal. Cumplir mi sueño es una cosa, pero yo quiero jugar bien y marcar una época en el Real Madrid. Sabía que no podía hacerlo peor y también que debía jugar con personalidad ¿Marcar 50 goles? Siempre he dicho que no tengo límites. Si puedo marcar 50, los marcaré. Si puedo más, serán más. A veces he marcado muchos goles y no hemos ganado títulos. Si puedo marcar y ganar títulos, lo firmo con sangre". Y concluía con una sonrosa carcajada.

La naturalidad del francés le llevaba a confesar su predicción para el sorteo de este viernes: "Prefiero el Atlético, así no viajamos (risas). Viajamos demasiado y como los dos son difíciles, mejor jugamos sin viajar". Otro de los protagonistas del partido, el canterano Raúl Asencio, que dio un pase de 60 metros a Mbappé en el primer gol, hablaba del sorteo tirando de escudo y de camiseta: "Me da igual quien nos toque. El que sea. Somos el Real Madrid. Da igual uno que otro".

El canario relativizó la baja de Haaland: "Nosotros jugamos contra 11, tenemos que jugar de la mejor manera posible y pensar en mantener la portería a cero. Estamos preparados para defender al que sea. En la ida ya pudimos defender a Haaland y estábamos preparados para la vuelta también". Sobre su asistencia a Mbappé, declaró que "ojalá sean muchas más. Yo vengo para ayudar. Son jugadores que te ponen las cosas muy sencillas. La suerte es que el pase fue perfecto y se pudo aprovechar". Y mantenía su humildad sobre su rol en el equipo: "No me veo titular. Trabajo en el día a día. El míster es el que decide".

La confianza de Bellingham

Jude Bellingham conversaba satisfecho con Thierry Henry a pie de campo en la CBS y le confesaba que "ha sido de las veces que hemos jugado mejor esta temporada. Hemos estado muy cómodos desde el inicio al tener la ventaja del gol tan rápido". Jude se deshizo en elogios hacia Mbappé, del que afirmó "es muy especial, el mundo lo sabe y él no para de demostrarlo. Kylian es incluso mejor persona que jugador. Nos vamos a beneficiar de sus goles".

Sobre la transformación del Real Madrid, el inglés confesaba que "siempre hemos tenido la misma confianza desde el inicio, no nos importó el rival. La cantidad de detalles que hay en los partidos nos llevó a no relajarnos hoy. La actuación fue magnífica, estoy feliz. Sé que hay momentos en las temporadas en que no se juega tan bien. Y que el City tiene muchas lesiones, pero eso puede pasar en el fútbol. Los respetamos un montón y no están a su mejor nivel, pero son peligrosos. Teníamos que tener cuidado".

Un discurso al que se sumaba Rodrygo, que asistió al francés en el segundo gol: "Puede ser la mejor noche de la temporada. Por el partido, contra un rival tan difícil. Por primera vez hemos sido mejores toda la eliminatoria, en los dos partidos. Jugamos muy bien y merecimos pasar. Fácil no es, nunca es fácil. Pero entendimos muy bien el partido. Hay momentos de estar más abajo y otros de presionar. Hicimos un partido casi perfecto. Esa fue la clave".

El brasileño también elogió a Mbappé por su actuación estelar: "Es su primera gran noche contra un gran rival. Está cada día mejor. Es un crack. Vino a un equipo que estaba muy bien, campeón de Europa y añadimos un crack más. Somos un equipazo. ¿Los Cuatro Fantásticos? No miramos eso tanto, pero nos gusta. Está bien. Cada día nos entendemos mejor. Con la calidad que tenemos, si ponemos sacrificio saldrá bien".

Ancelotti, aliviado

La euforia que se respiraba en la zona mixta contrastó con la satisfacción contenida que mostró en sala de prensa un Carlo Ancelotti más aliviado que otra cosa: "Hemos jugado muy bien, un partido completo a nivel defensivo, ofensivo, en la transición, con posesión... Queríamos hacerlo así, queríamos repetir lo bueno que hicimos en el partido de ida y sumarle mejoras. El equipo estaba muy compacto y junto, y cuando haces eso, surge la calidad. La idea de defender 4-4-2 es correcta. La línea de detrás ha estado bien y tenemos que seguir con esta dinámica".

Carletto no quiso sacar pecho, pese al buen momento de juego del equipo: "¿Callar bocas? Es imposible callar bocas, porque no es posible ganar todos los partidos. Habrá partidos que no se puedan ganar y las bocas no se callan". Y concluyó recordando las dificultades que ha pasado el Madrid esta temporada para llegar hasta este sorteo de octavos: "No es positivo haber llegado a los octavos con diez partidos. No salimos de un momento complicado, entramos en un momento complicado. Pero es verdad que a nivel emocional nos ha venido bien".