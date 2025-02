La RFEF considera que el colegiado Munuera Montero no ha incurrido en ninguna incompatibilidad con sus empresas

El Comité de Cumplimiento de la Real Federación Española de Fútbol ha concluido que no existe ningún conflicto de intereses en las actividades empresariales del colegiado Munuera Montero, por lo que podrá volver a arbitrar en cuanto así lo estime oportuno el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Después de escuchar las explicaciones del colegiado andaluz y de analizar la información aportada ha confirmado que no hay indicio alguno de incumplimiento del Código Ético de la Federación. Por lo tanto, no existe incompatibilidad entre las empresas de Munuera y su ejercicio en el mundo del arbitraje.

Colaboración total de Munuera

La RFEF ha accedido a la información depositada en el Registro Mercantil sobre las empresas en las que el colegiado tiene participación o intereses que podrían entrar en conflicto con su labor arbitral. En la investigación se ha contado con la colaboración de José Luis Munuera Montero, que ha aportado la documentación requerida, y con la de las personas del entorno del árbitro, que estarían afectadas por el presunto conflicto de intereses que finalmente no ha existido.

A propósito de este caso, la Federación aprovechará para hacer llegar una circular a los 20 colegiados de Primera y a sus equipos de VAR recordándoles que están sometidos al obligado cumplimiento de la cláusula 15 de sus contratos, en la que se les exige exclusividad en su función profesional como árbitros. Además, obviamente, del estricto cumplimiento del Código Ético de la RFEF.