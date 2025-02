El UPV Léleman y su maldición de cuartos

El UPV Léleman Conqueridor se queda por tercer año consecutivo en los cuartos de final de la Copa de SM el Rey. Los de Marcos Dreyer cayeron en el Pabellón del Siglo XXI ante Unicaja Costa de Almería por 1-3 (17-25/25-22/22-25/22-25). Esta eliminatoria empieza a convertirse en una maldición para el equipo que no consigue pasarla desde su debut en la Copa 2023. "Lo de hoy es duro porque veníamos con mucha ilusión, con una buena campaña que nos tenía que dar confianza para tener algo más hoy. Ellos han sabido manejar bien los tiempos. Su colocador tiene un nivel espectacular. No aparece mucho pero tiene un claro control del juego. Y lo nuestro era luchar y luchar, así somos nosotros, pero hoy no pudimos. Hay que felicitar a Almería porque ha hecho mejor partido que nosotros", reconocía Dreyer al finalizar el partido. UPV Léleman Conqueridor salió con mucha timidez a un primer set que Unicaja Costa de Almería se encargó de dominar de principio a fin. A pesar de hacer el primer punto de la Copa del Rey, los de Dreyer no se encontraron nada a gusto en su debut copero.

Tras caer en el primer set, el equipo valenciano se repuso y ganó el segundo por 25-22, pero los almerienses reaccionaron y se impusieron por un doble 22-25 en el tercer y cuarto set para dejar fuera de la competición al Leleman Conquerdior.

El cuarto set terminó por romper el sueño de llegar lejos en esta edición de la Copa. Bastantes imprecisiones que terminaron con los verdes igualando el marcador y haciendo pagar caro a los valencianos cada error. UPV Léleman no quiso entregar la eliminatoria e incluso volvió a acercarse en el marcador pero no pudo remontar la seguridad con la que Unicaja había demostrado durante toda la eliminatoria.