Ante Buenavida y Awa Fam en la Fonteta

«Mi madre me dice que tiene ganas de que llegue ese partido, va a ser muy emotivo, no sé si lloraré o no pero se me hará raro porque al final estoy acostumbrada a ir a La Fonteta y que me animen y ahora verme allí con la camiseta granate y blanca será distinto y raro, aunque estoy muy contenta con la decisión de salir cedida al Gernika. Será un momento intenso, raro, difícil, pero al mismo tiempo, tengo muchísimas ganas de volver a estar ahí». Con estas palabras en una entrevista a Superdeporte el pasado mes de septiembre, Awa Fam explicaba cómo afrontaba la idea de volver a jugar en la Fonteta como visitante.

Un día esperado que llega hoy para la gran joya de la cantera taronja, que se medirá como visitante a su Valencia Basket junto a otra jugadora taronja como Elena Buenavida, cedida también en el Lointek Gernika y con quien comparte incluso piso este año.

Ambas, que comparten también convocatorias con la selección absoluta, han logrado los minutos y el crecimiento que se buscaba con esta cesión, pero antes de pensar en un próximo regreso al club taronja, deben afrontar uno de los mayores retos de esta Liga Femenina Endesa, el de ganar al actual líder en su propia pista.

El Valencia Basket, además, llega con la confianza que le dan sus dos últimas victorias ante el Spar Girona en Liga y el Mersin en la Euroliga, y además con casi toda la plantilla disponible a excepción de Cristina Ouviña y la duda de Iagupova, con un proceso vírico. Incluida una Raquel Carrera que, tras ir convocada a estos últimos encuentros, aún no ha podido reaparecer después de 11 meses lejos de la pistas por su grave lesión.

En caso de tener minutos, podría medirse a una Awa Fam que le tiene como gran referente a seguir, después de que la gallega también volviera a Valencia BC tras un exitoso año de cesión al Araski.

El Lointek Gernika llega a La Fonteta octavo con un balance de 11 victorias y 10 derrotas y con Awa Fam y Elena Buenavida como dos de sus grandes referentes, después de jugar ambas los 21 partidos de la temporada. La pívot tiene una media de 10,2 puntos, 6,2 rebotes, 1,6 asistencias y 14 de valoración, en 25:05 minutos de promedio.

Rubén Burgos destaca que «estamos 100% focalizadas en un partido que va a ser complicado, tenemos el recuerdo de lo que nos costó ganar en Maloste, ante un equipo muy físico, con mucho dinamismo y frescura con ese roster de gente joven y que trabaja muy bien en el día a día por los informes que tenemos de nuestras cedidas, que seguimos su evolución y estamos muy satisfechos de su crecimiento. El crecimiento que han tenido es importante, pero también desde la velocidad de sus bases con balón, de potencial físico interior con Dodson y Etxarri». «Intentaremos dar nuestra mejor versión, queremos que haya coralidad, esfuerzo colectivo, poner por delante el nosotras que el yo», señaló. n