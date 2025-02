Habrá derbi de Madrid en Champions

El abogado de la futbolista Jennifer Hermoso, Ángel Chavarría, recurrirá la sentencia por la que la Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por agresión sexual, absolviéndole del delito de coacciones. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la jugadora ha dado el visto bueno a su representación para que interponga recurso ante la Sala de lo Penal tras estudiar el fallo dictado este mismo jueves.

En el mismo, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto condena a Rubiales por agresión sexual a multa de 10.800 euros además de prohibirle acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, dejando claro que no hubo «consentimiento» en el beso. Rubiales tendrá además que indemnizar a Hermoso con 3.000 euros por «el daño moral por el beso dado por sorpresa, unido al momento y lugar en que se da». n

Bajo el lema ‘Jugamos por Vosotros’, en homenaje a los damnificados por la DANA, dio comienzo la andadura de la Selección Femenina en la Liga de Naciones. Las de Montse Tomé lograron una épica victoria ante Bélgica en la primera jornada de la fase de grupos (3-2), en la búsqueda de revalidar el título del que son las actuales campeonas.

Con un once inicial marcado por las rotaciones y la vuelta de Irene Paredes, la selección española no tardó en monopolizar la posesión, mientras que las belgas apenas lograban encadenar más de tres pases seguidos. A pesar del dominio de las españolas, sería el conjunto belga quien golpeó primero. Irene Paredes no logró despejar un centro desde el costado derecho y su rechace caía en las botas de Toloba, que batía a Cata Coll para adelantar a las visitantes (m.18, 0-1).

El tanto no cambió el plan, pero sí reforzó el de la selección belga, que continuaba defendiendo cerca del área.No varió el guión en la segunda parte, con una selección española volcada en campo rival.

La falta de acierto condenaba a España, que acabaría pagando las ocasiones erradas. Wullaert se plantó mano a mano ante Cata Coll, a la que acabaría superando para doblar la renta de las belgas (m.72, 0-2). Poco duraría la renta para las visitantes, pues Pina conseguía al fin abrir la lata para el combinado español con un certero disparo desde la frontal del área (m.77, 1-2).

En un tiempo de descuento de locura Lucía García primero (m.92, 2-2) y Cristina Martín en el último suspiro (m.95, 3-2) desataron la locura en el Ciutat de València, dando la vuelta a un encuentro que la selección española consiguió llevarse los tres puntos. n

Suerte dispar para los clubes españoles y con morbo en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, celebrado ayer en Nyon (Suiza). Habrá derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético ocho años después de su último enfrentamiento en la máxima competición continental y con las dos finales ganadas por los blancos a costa de los rojiblancos todavía en la memoria de la capital española. Por otro lado, el Barcelona logró esquivar al PSG en el sorteo y se medirá con el Benfica portugués.

El ganador del Real Madrid-Atlético solo podrá cruzarse con el Barcelona en la final de Múnich. Los otros cruces de octavos de final serán PSG-Liverpool, Brujas-Aston Villa, Bayern Múnich-Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven-Arsenal y Feyenoord-Inter.

El sorteo, además, ha dejado un calendario especialmente duro para el Atlético de Madrid, que deberá enfrentarse en apenas 20 días dos veces contra el Real Madrid y otras dos con el Barcelona, debido a que tiene también pendiente uno de los partidos de semifinales de la Copa del Rey contra el conjunto blaugrana y el partido de la segunda vuelta liguera también ante el equipo que dirige Hansi Flick.

Los barcelonistas, por cierto, volverán a enfrentarse con el Benfica esta misma temporada. Ambos equipos protagonizaron uno de los encuentros más espectaculares de la primera fase de la competición, con una remontada del Barcelona que se culminó en el último suspiro para imponerse por 4 a 5 en Lisboa.

Europa League y Conference

El sorteo de la Champions League acaparó todo el foco mediático en Nyon. Sin embargo, una vez conocidos los emparejamientos de la máxima competición continental, les llegó el turno a la Europa League y la Conference League. Dos hermanos pequeños pero con un poderoso atractivo futbolístico.

Real Sociedad, Athletic Club (Europa League) y Real Betis (Conference) eran los representantes españoles en el sorteo. Y los tres ya conocen los caminos que les esperan para llegar a las finales de San Mamés y del Municipal de Breslavia (Polonia), respectivamente.

Dos rivales de enjundia visitarán el País Vasco. El Athletic se medirá a la Roma entrenada por Claudio Ranieri, que cuenta con un Paulo Dybala en un gran estado de forma. La Real Sociedad, por su parte, se enfrentará a un Manchester United que no atraviesa su mejor momento pese a la llegada de Rúben Amorim a Old Trafford.

En la Conference League, el Betis logró evitar en el sorteo al Chelsea y se jugará el pase a cuartos de final con el Vitoria Guimaraes portugués. n