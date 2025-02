Valencia BC, a 40 minutos de hacer historia en Turquía

Con la exhibición de la semana pasada en La Fonteta aún en la mente de todos, el Valencia Basket visita esta tarde (17.30 horas) al potente Cukurova Mersin en la vuelta de las semifinales del play-in de la EuroLeague Women, con el único objetivo de ganar o hacer valer los 32 puntos de renta de la ida para lograr la que sería su mejor clasificación en la máxima competición europea.

Un billete a las semifinales que ya se acarició hace dos años en la eliminatoria de cuartos ante el Schio, en la que las taronja perdieron en el tercer partido en Italia, en la que fue su primera partición en la Euroleague Women.

Una espina que se pueden quitar ahora las de Rubén Burgos, entre las que hay cinco jugadoras que ya vivieron aquella experiencia: Leti Romero, Queralt Casas, Alba Torrens, Cristina Ouviña y una Raquel Carrera que no viajó ayer a Turquía para no sobrecargarla después de su regreso a las pistas el pasado domingo después de once meses de baja por lesión.

De aquella experiencia espera aprovecharse Rubén Burgos para lograr que nadie caiga en un exceso de relajación por la renta de la ida y más en una de las pistas más difíciles de Europa. «Nosotras no tenemos otra más que seguir con la mentalidad con la que iniciamos la eliminatoria, que era sacar adelante los dos partidos y saber que iban a ser durísimos. Además, un gran equipo y una gran plantilla como es Mersin seguro que, tras esa derrota en València, querrán reaccionar. Ya lo hicieron en su liga con una victoria importante en casa frente a Fenerbahce, así que esperamos al mejor Mersin posible y nosotras intentaremos llegar con la mentalidad correcta y con la preparación, tan concentradas como hicimos en La Fonteta. El saber cómo funciona nuestro trabajo y que cada día es diferente al anterior, ayuda mucho. Afortunadamente, tanto en el staff como en la pista y en el vestuario tenemos gente que ha pasado por situaciones parecidas y que saben que no va a ser sencillo en absoluto».

De ahí que el técnico taronja avance algunas de las claves para evitar sustos y poder corroborar la clasificación para la semifinal. «Intentaremos salir reforzadas desde el principio y saber que cada minuto, cada defensa, cada acción es importante. Es nuestra primera vez aquí, nos veremos en un escenario de los que no son sencillos en Euroliga, pero como tantos otros, yo creo que intentaremos estar preparadas y saber lo que puede ocurrir, tener la mentalidad adecuada y vernos a nosotras mismas. Sobre todo en estos momentos creo que hay que ser muy fuertes como equipo y como grupo y estar muy juntas y con mucha comunicación interna».