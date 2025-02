Araujo: "Lo del PSG me persiguió durante un tiempo"

Todo ha pasado muy rápido en la vida de Ronald Araujo. "En 2017 estaba viviendo en mi pueblo. Me llegan a decir que ocho años después llevaría el brazalete de capitán del Barça y no me lo creo, claro", nos comenta durante la entrevista exclusiva con SPORT. La conversación es amplia y el charrúa tiene muchas ganas de hablar y tocar varios temas.

Entre otras cosas, le preguntamos sobre si por sus condiciones, por su explosividad y capacidad de corrección está hecho para partidos grandes, finales, 'match balls'. Duelos ante rivales potentes y situaciones límite: "Tengo que estar bien para eso, físicamente. Sin duda, puedo llegar a los duelos, al espacio. Estos seis años que llevo en el Barça una de mis grandes virtudes ha sido esa, poder corregir, jugar con la línea adelantada. Claro que te ves importante en estos partidos. Más allá de que tengo 25, ya tengo cierta experiencia. Se ve reflejado en los partidos grandes, nunca me he escondido. La catástrofe del PSG pasó, pero me gustan esos partidos. Vamos a ver cómo voy sintiendo el feeling".

Araujo charlando con SPORT en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. / Valentí Enrich

Cómo se levantó tras la "catástrofe"

Respecto a ese momento en Champions ante el cuadro parisino, la expulsión durante la primera mitad de la vuelta, el charrúa no elude explicar cómo vivió la acción y lo que vino después: "Al principio sí me persiguió, lo que quedaba de temporada sobre todo. Pero después ya con el tiempo lo fui olvidando, forma parte del pasado. Borrón y cuenta nueva. Hay una nueva historia por escribir. Los grandes son mentalmente fuertes y saben sobrepasar estas situaciones. Yo me considero uno de esos. No te negaré que después de aquello en Liga no estuve al nivel que suelo tener, pero a seguir. Queda mucho de carrera, por construir, por dar para este club".

Araujo posa para SPORT en la Joan Gamper. / Valentí Enrich

¿Lo que pide Flick a los centrales es lo más diferente que ha vivido en su carrera? "¡Sin duda! Nunca había jugado así, y yo creo que casi nadie de los que estamos aquí. Yo miro mucho fútbol y el único que hace algo parecido es el Liverpool, pero no tan arriesgado como nosotros. Son detalles, son segundos, tienes que hacerlo bien organizado y claro que es la primera vez que se trabaja de esa manera. Esa filosofía nos ha dado resultados".

El charrúa dio detalles de todo el entrenamiento que requiere ese atrevido plan de partido. "Lo entrenamos todos los días. También requiere un poquito de tiempo. Una pretemporada te da eso de poder aprenderlo. Quizá en los primeros partidos tampoco lo hacíamos como lo hacemos ahora. El tiempo te va dando el 'feeling'... es lo que también creo conmigo. El tiempo te va a ir dando todo esto. Si da resultados, hay que seguir apostando en eso", explicó Ronald.

Un 'extra' de oficio en determinados momentos

El uruguayo también se pronunció, al igual que algunos de sus compañeros tras empatar en Copa frente al Atlético, sobre la necesidad de sacar algo más de oficio en el tramo final de algunos partidos. "Nosotros siempre somos protagonistas porque somos el Barça y no pienso que tengamos que tirarnos atrás, pero quizá sí en los últimos minutos no arriesgar tanto. Y más teniendo un resultado a favor. Una lástima lo ocurrido pero hay que seguir en esta línea. Ahora vienen partidos importantes y hay que prestar atención a esos detalles", reflexionó el charrúa.