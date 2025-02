Muere Javier Dorado, exjugador de Madrid, Sporting, Rayo y Mallorca

El exfutbolista Javier Dorado ha fallecido este jueves 28 de febrero tras siete años de lucha contra la leucemia.

Lateral izquierdo, se formó en la cantera del Real Madrid (con el que ganó la Liga de Campeones en la temporada 1999-2000), y jugó en el Salamanca, el Sporting de Gijón, el Rayo Vallecano, el Real Mallorca y el Atlético Baleares, donde se retiró en 2012.

En los últimos años, su vida estuvo marcada por su lucha contra la leucemia.

Diagnosticado con esta enfermedad hace aproximadamente seis años, Dorado pasó por múltiples recaídas. En abril de 2024, según publicó La Nueva España, se encontraba ingresado en el Hospital Universitario Son Espases a la espera de un trasplante de médula ósea. Este trasplante, donado por su hermana, representaba una esperanza para poner fin a su cuarta recaída.

"Cada vez que en mi entorno me entero de algún caso de leucemia, ya sean conocidos o no, pido el teléfono y me ofrezco a hablar con los enfermos. Cuando me detectaron la leucemia no sabía nada de lo que tenía por delante, y hubiera agradecido que alguien que hubiera pasado por ello me explicara los procesos, a qué te enfrentas, a despejar algo de incertidumbre y transmitir confianza" señaló en declaraciones a La Nueva España en junio de 2024, después de su intervención en mayo. "Mi meta es vivir el día a día, encontrarme bien y disfrutar cada momento", añadió dorado, que tiene tres hijos.