Corberán, "contento" por la reacción final, pero "insatisfecho" con el empate

El Valencia empató en el Sadar rascando un punto en los minutos finales, en un encuentro en el que llegó a ponerse hasta en dos ocasiones por delante en el marcador. Parecía la oportunidad perfecta para, por fin, ganar el primer partido del año lejos de Mestalla, pero «la falta de contundencia defensiva» fueron determinantes.

Así lo consideró Carlos Corberán en la rueda de prensa posterior al choque en el Sadar, con una sensación algo agridulce por haber sumado un punto que parecía perdido al final, pero que debieron ser tres por cómo arrancó el duelo. «El sentimiento es ese. Cuando uno va perdiendo y marca en los minutos finales, aunque el empate no es el resultado deseado, te da un punto que se valora. Pero a la vez estoy insatisfecho. En un campo como el Sadar si haces tres goles, pero encajas tres, no has tenido equilibrio. Nos ha faltado contundencia atrás», aseguró el técnico valencianista.

Precisamente, sobre esos minutos finales en los que el equipo consiguió rascar una unidad in extremis, reconoció que «han sido difíciles». «Osasuna ha defendido con muchos elementos. Con una defensa de seis, luego con dos delanteros, de los que uno bajaba a ayudar. Esa densidad en un bloque bajo, con su contundencia... No ha sido fácil. Hemos tenido una propuesta valiente. Estoy contento con que la consistencia del equipo haya tenido el premio del empate pero insatisfecho con el empate», añadió.

En lo que respecta al posición de Rioja y esos cambios de banda, el de Cheste fue claro. «Nada de lo que planteamos es improvisado. Lo de Fran en el carril está trabajado. Tomamos las decisiones que en el cómputo ataque-defensa creemos que nos ayudan a ser más competitivos. No estoy contento con la contundencia defensiva, y no tiene que ver con que Rioja jugase en derecha, defender con tres, cuatro... No hay relación causa-efecto respecto al dibujo de la defensa. Sí con la contundencia, y en la primera parte, durante 25 minutos no hemos estado bien».

Mamardashvili y Gayà

El georgiano, un día más, salió en la foto. En el segundo gol no se podría hablar de un ‘fallo’, pero es indudable que no es el mismo Giorgi que el del curso pasado, y por eso fue preguntado. «No me gusta entrar públicamente a valorar el rendimiento individual de cada jugador, sí lo hago de forma privada. Los rendimientos por debajo del nivel los compensamos con mucho trabajo», fue su respuesta.

Respecto al cambio de Gayà tras un golpe, el míster blanquinegro aseguró que «el cambio era una cuestión ofensiva». «Pensábamos que Rioja y Fran de extremos podían ayudar al equipo», concluyó el técnico valencianista.