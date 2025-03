El español Isaac Nogués se apunta al Draft 2025 de la NBA: "Puedo defender muchas posiciones, no sólo al mejor jugador del equipo"

Isaac Nogués, jugador español que milita en la G-League, ha confirmado que se presentará al Draft 2025 de la NBA. El escolta español forma parte de Rip City Remix, filial de Portland Trail Blazers y espera poder presentar la documentación pertinente para inscribirse oficialmente a las elecciones del próximo verano, según Jake Fischer, de Stein Line. El jugador español ha llegado a Estados Unidos este mismo verano y ya se ve en disposición de ser elegible por una franquicia de la liga, después de su paso por las inferiores del Joventut Badalona y el Club Baloncesto Peñas Huesca de LEB Plata en las últimas campañas. El catalán se ha convertido en una de las grandes esperanzas del baloncesto español, que espera recuperar esa presencia que tuvo en etapas anteriores en la mejor liga de baloncesto del mundo.

"Puedo defender muchas posiciones. No sólo al base, no sólo al mejor jugador"

En verano de 2024, Isaac Nogués decidió poner rumbo a Estados Unidos. Desde entonces, el escolta español no ha parado de crecer en Rip City Remix, equipo filial de los Blazers, y es una de las grandes sensaciones de la G-League esta temporada. En un movimiento inesperado, por el momento de la campaña en el que nos encontramos, el escolta ha dado el paso decisivo para pasar de proyecto de jugador a una realidad. El periodista norteamericano Jake Fisher así lo ha confirmado: "El jugador exterior de Rip City Remix, Isaac Nogués González, está presentando la documentación para ingresar al Draft de la NBA de 2025. “Puedo defender muchas posiciones. No solo la de base. No solo la de mejor jugador. Puedo defender los 48 minutos del partido. Puedo dar el 100% de mi energía en defensa. Esto ayuda mucho a cualquier equipo”, me dijo".

El español llegó a la liga de desarrollo a través del Draft internacional y ahora aspira hacer lo propio en la NBA. El español de 1,96 metros se define como un especialista defensivo, un perfil muy requerido en estos momentos en la liga, especialmente para eliminatorias de playoff. Recientemente, consiguió el récord de robos de la competición, alcanzando la cifra de diez robos en el mismo encuentro, sumado a sus diez rebotes y siete asistencias para completar un partido sublime. Pero esta no ha sido su única gran actuación. A finales de enero consiguió 16 rebotes, 14 asistencias, cinco robos y dos puntos ante Santa Cruz Warriors.

En el filial de Portland ha coincidido con Sergi Oliva y Fabián Téllez, entrenadores españoles, que han depositado toda su confianza sobre su compatriota. Durante su estancia en Estados Unidos, el jugador catalán ha manifestado en varias ocasiones los motivos de su marcha. Es cada vez más habitual encontrar a grandes proyectos de jugadores españoles que abandonan el país para formarse en el país norteamericano. "Se gana mucho más que jugando en España. Si juegas en la ACB puedes vivir de ello, pero en LEB Oro no. La visibilidad que tengo aquí no la hubiera tenido en mi vida en España. No vine aquí por ello, vine porque era una oportunidad", explicaba Nogués en una entrevista con El Desmarque.

Una armada de españoles

Puede que Nogués no sea el único español que se presente al próximo Draft. Es el primero en confirmar su presencia, pero lo lógico es que no sea el último. Varios jóvenes han abandonado las categorías inferiores de nuestro país en busca de una gran oportunidad, al igual que Nogués. Izan Almansa, Aday Mara o Baba Miller son algunos de los nombres más destacados y con mayores opciones de formar parte de la NBA en la próxima temporada. De esta forma, se unirían a Santi Aldama, único jugador español en la competición.

Izan Almansa y Hugo González. / EFE

Hugo González, jugador del Real Madrid, también podría ser una opción para las franquicias de la liga, pero su presencia es aún muy cuestionada. El alero madridista sigue creciendo en el club blanco y una salida de forma prematura rumbo a Estados Unidos podría frenar su carrera. En cualquier caso, parece que una nueva generación de jugadores españoles llegará a la mejor liga de baloncesto del mundo en un futuro no muy lejano, tomando el relevo de la generación dorada del baloncesto español.