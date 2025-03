Flick, sobre el duelo con el Benfica: "Tenemos que jugar mucho mejor que la última vez"

Lisboa le encanta a Hansi Flick. En Lisboa se proclamó campeón de Europa con el Bayern de Múnich hace casi un lustro aplastando en el camino al Barça de Messi y Setién con ese sonrojante 2-8. En Lisboa, el Barça de Flick sobrevivió a un partido de locura conquistando el triunfo (4-5) después de bordear el caos. "Tenemos que jugar mejor que la última vez", ha reconocido el técnico alemán, quien ha recordado que Gavi sigue siendo duda porque no se ha entrenado con normalidad, pendiente de lo que determinen los médicos.

"Hay que pensar que tenemos un partido de vuelta, es obvio. Pero nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del torneo. El Benfica juega muy bien. Hay que jugar mejor que ellos. Estamos más que preparados", ha admitido Flick exigiendo a sus jugadores que esquiven los errores defensivos cometidos hace mes y medio. "No, no voy a dar pistas. Alguna vez lo hago, pero no ahora, menos en Champions", ha añadido al negarse a revelar el once inicial ante el conjunto portugués.

Al ser preguntado sobre un posible retorno de Neymar al Barça, fue rotundo. "No es mi trabajo. Es trabajo de Deco y del club. No es el mío. Yo debo tener el foco en el partido. Y nada más", ha dicho con contundencia el entrenador azulgrana, recalcando, en todo momento, que espera “ver una mejor dinámica que en la anterior visita porque será un partido difícil”,

"No hay partidos fáciles"

Al Barça le tocará corresponder a esa exigencia de su entrenador, que recibió cuatro goles en el encuentro de la fase de grupos. "En esta fase ya no hay partidos fáciles", ha dicho Flick cuando se le ha recordado que el camino azulgrana en esta Champions parece más sencillo. "El Benfica es un gran equipo, aquí hay una gran atmósfera y será duro. Será duro", ha añadido, indicando que no considera a su equipo favorito para ganar la Champions.

"Solo pienso en el próximo partido. Solo pienso en el Benfica. No es bueno decir esto porque cada encuentro es lo más importante que tenemos por delante. Ese es el camino, siempre se empieza 0-0", ha precisado el alemán, feliz por tener la mejor versión de Lewandowski, quien ha marcado ya 34 goles, su mejor registro desde que llegó al Barça.

"Siempre es bueno tener a un delantero que marque tantos goles y que el equipo le dé esa oportunidad, pero esto es una misión colectiva. Esa es la clave. Hay que seguir como en los dos últimos meses", ha dicho Flick sobre el delantero polaco.

Luego, Flick ha mostrado su satisfacción por una imagen que le enseñó de sus ayudantes. Era una fotografía donde se apreciaba a Pau Cubarsí, Gerard Martín y Marc Casadó festejar su primer gol con la camiseta azulgrana realizando un beso al escudo. "Es fantástico, me enseñaron esa foto y me gusta. Están agradecidos a la educación que han recibido de La Masia y así lo muestran", ha dicho el técnico alemán.