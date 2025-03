El Valencia BC, sin margen para las próximas cinco finales

Una gran primera parte del Valencia Basket puso al Perfumerías Avenida contras las cuerdas, pero las taronja fueron de más a menos y dejaron escapar la oportunidad de descartar a las salmantinas en la lucha por la primera posición de la Liga Regular. Un final de infarto decidido con un triple de Silvia Domínguez y desde la línea de 4,60 (76-73) deja al Perfumerías a solo un triunfo y al Spar Girona colíder tras ganar al Cadí La Seu, aunque en este caso, las taronja sí tienen el basket-average a favor.

Leticia Romero, que era duda por unas molestias musculares, salió de inicio junto a Queralt Casas, Leo Fiebich, Nadia Fingall y Kayla Alexander. Y fue precisamente ella quien abrió el marcador y anotó los cuatro primeros puntos de las taronja.

Las locales, sin embargo, no tardaban en tomar ventaja en el marcador, tras un triple de Jespersen, una canasta de Kone y cinco puntos de Vilaró tras un 2+1 que puso el 10-6. Sin necesidad de parar el partido, el Valencia BC encontró la forma de reaccionar de la mano de Alexander, aunque no fue hasta un triple de Torrens cuando las visitantes volvieron a recuperar la ventaja en el tramo final del primer cuarto, al que se llegó con un ajustado 16-17. Mavunga, que apenas jugó 9 segundos en el primer cuarto, anotaba en la vuelta a la pista y Raquel Carrera, que fue recibida con aplausos –y que acabó con 15 puntos el partido–, no tardaba en sumar .

Ventaja consolidada

Carter reducía diferencias, pero un triple de Iagupova abría un parcial de 2-12, en el que tuvo gran protagonismo Carrera, con un tripe y cinco puntos más, además de sumar rebotes, tapones y recuperaciones. Con el 22-35 provisional, las taronja superaban de momento el -12 del partido de la primera vuelta en La Fonteta y se permitían creer en recuperar el basket-average particular. No en vano, se cerró la primera parte con un 29-39.

Un 2+1 de Laura Gil abría la reacción del Perfumerías tras el descanso. La extaronja, que no había anotado en toda la primera parte, se echaba a su equipo a la espalda en un cuarto en el que las visitantes perdieron intensidad defensiva y sufrieron para ver aro. Las taronja encajaron un parcial de 10-0, en el que las locales aprovechaban su superioridad en el rebote y el acierto desde una línea de tiros libres que no pisaron las taronja hasta el minuto 28 de partido. Así, se llegó al último cuarto con una mínima ventaja local (55-54) tras un triple de Leticia Romero.

Kayla Alexander, con cinco puntos seguidos, impulsaba al Valencia BC en la reanudación, pero las taronja encontraban también problemas para frenar a Sika Koné en la pintura (66-59). Cualquier esperanza pasaba por las manos de las interiores con Alexander y Carrera, sumando desde el tiro libre sin fallo y con la canadiense volviendo a poner por delante a las taronja a minuto y medio del final, tras un triple de Fiebich que empató el partido instantes antes.

Vilaró, desde el tiro libre, empataba el partido a un minuto del final, Iagupova respondía desde la línea de 4,60 y Silvia Domínguez devolvía la ventaja a las locales con un triple a falta de 28 segundos. Burgos paraba el partido, pero las taronja no llegaron a encontrar aro en la siguiente acción. Había que hacer una falta y a Iyana Martín no le tembló el pulso y anotó los dos, para poner el 76-73. Con 7 segundos por delante, había que buscar un triple, pero Fiebich tuvo que lanzar en una posición forzada y no se pudo forzar a prórroga. Las salmantinas se ponen a un triunfo de las taronja y con el basket-average a favor.