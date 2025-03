Diame y Lescay vuelan a un Mundial que Llopis descarta

El Europeo de atletismo en pista corta, celebrado en los Países Bajos, estuvo marcado por la lesión de Quique Llopis, el resurgir de Fátima Diame, y la feliz aparición también en el foso de la longitud de Lester Lescay, bronce y única medalla para el atletismo valenciano en Apeldoorn. La saltadora había tenido un invierno difícil debido a una lesión en el talón que la obligó a cambiar de pierna de batida. Sus resultados previos fueron discretos: 6,59m en Karlsruhe, 6,58m en París y 6,27m en el Campeonato de España, donde quedó quinta.

Sin embargo, en el Europeo mostró una gran mejoría. Clasificó a la final con un salto de 6,59m y, en la competición decisiva, tuvo un desempeño sólido y regular, alcanzando dos veces los 6,73m, su mejor marca de la temporada. También logró saltos de 6,50m y 6,64m, lo que le permitió finalizar en un meritorio quinto puesto, demostrando su recuperación tras la decepción en los Juegos Olímpicos de París.

«Estoy muy contenta. El invierno no ha sido nada fácil. Por ello, estos dos saltos de 6,73 y la obtención de la quinta plaza en el Europeo me alegran mucho», comentaba Fátima. En menos de dos semanas, competirá en el Campeonato del Mundo indoor en China, del 21 al 23 de marzo.

Lester Lescay debutó con éxito en el Europeo de pista cubierta, logrando un salto de 8,12m, la mejor marca española bajo techo y mínima para los Mundiales de Nanjing y Tokio. Lideró varias rondas hasta que el búlgaro Bozhidar Saraboyukov (8,13m) y el italiano Mattia Furlani (8,12m, con mejor segundo intento) lo superaron, quedándose con el bronce en la final más ajustada de la historia.

Llopis, paréntesis obligado

Quique Llopis Doménech da por finalizada su temporada invernal en pista cubierta y se centra en la campaña de verano al aire libre. Así lo dice el propio atleta tras lesionarse en el calentamiento previo a la final del Europeo de Apeldoorn que le impidió luchar por el podio. Llopis descarta acudir al Mundial de China porque ahora la prioridad es recuperarse de su mal en la zona de la ingle y después preparar los 100 metros vallas.

Llopis tampoco se rasgó las vestiduras ante este contratiempo. «Nos hemos hecho daño calentando. Cuando vamos al límite con el cuerpo, puede fallar. Hoy nos ha fallado, pero debemos estar muy contentos y muy orgullosos de la temporada que hemos hecho».

El atleta de Bellreguard explicó que había sido una molestia «por la zona del aductor», aunque no sabía con exactitud qué tenía. «No estoy chafado. Obviamente siento mucha rabia por no haber podido salir ahí a luchar por una de las medallas, pero al final es pista cubierta y no me preocupa en exceso, para mí es una preparación para el aire libre y ahora solo toca recuperarse e ir a por lo bueno que es el aire libre», destaca el pupilo de Toni Puig.

Ahora, tras llegar a casa, se someterá a una resonancia para conocer el alcance exacto de su lesión y se pondrá en manos de su fisio de confianza para recuperarse de cara a la temporada de aire libre. n