Así es el acuerdo de colaboración entre el Villarreal CF y el Roig Arena

El Villarreal CF y el Roig Arena, futuro recinto multiusos de Valencia y próxima casa del Valencia Basket, han presentado esta tarde su acuerdo de colaboración.

El logo del nuevo estadio del club 'taronja' será protagonista en la equipación que lucirá el Submarino ante el Real Madrid el próximo duelo liguero, en la Cerámica (jornada 28). Esta será la primera medida de un acuerdo entre Villarreal y un recinto multiuosos que será un reclamo para la ciudad para la celebración de espectáculos y eventos deportivos como la Copa del Rey de baloncesto en 2026 y 2027.

"Gracias a esta sinergia, el Villarreal CF y el Roig Arena potenciarán su vínculo y reforzarán su identidad y valores, estrechamente ligados al orgullo por su territorio, sentido de pertenencia y, por supuesto, la cultura del esfuerzo. Ambas marcas también unirán fuerzas para mantenerse a la vanguardia del deporte, el ocio, el entretenimiento y la cultura", publica en su comunicado el club castellonense.

A la presentación del acuerdo han acudido el presidente, Fernando Roig, los capitanes del Villarreal CF, Raúl Albiol y Dani Parejo; el director general del Roig Arena, Víctor Sendra; la directora de comunicación de Pamesa, Elena Roig; y Amparo Roig, arquitecta socia de ERRE, la empresa promotora de las obras del estadio.

Fernando Roig ha asegurado que "el Roig Arena será un antes y un después para la ciudad de Valencia". "Va a ser impresionante. Cada vez que venimos es más impresionante. El día que lo veáis es impresionante", ha indicado. "Este es el primer paso. Hay muchas posibilidades". Preguntado sobre la posibilidad de lanzar más 'acciones' conjuntas en el ámbito de este convenio, Roig ha asegurado que evidentemente este es "el primer paso, el comienzo", así como que "hay dos entidades deportivas, un estadio de La Cerámica donde se pueden hacer muchas cosas, el Roig Arena... una cantidad de sinergias importantes de colaboración".

"La verdad es que no he tenido la suerte nunca de ver un estadio desde cero y es espectacular. Es espectacular. Gracias a la familia Roig Valencia crece mucho más", ha indicado Dani Parejo, capitán del Submarino. Al ser cuestionado, por su pasado valencianista, sobre si le hubiera gustado ver también así de avanzado el Nou Mestalla ha bromeado diciendo, "no sé si lo veré". "Lo que veo es este estadio, que se acabará dentro de poco. Hará que mucha gente de aquí tenga la oportunidad de ver el baloncesto, finales de Copa del Rey. Un estadio como este que podrá acoger final four de Euroliga... Habrá pocos como este en Europa. Gracias a la familia Roig podremos tener esto en Valencia".