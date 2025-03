Dos años de Copa del Rey de baloncesto para el Roig Arena

«Creo que el Roig Arena va a cambiar para siempre la Copa». Así de rotundo se mostró el presidente de la ACB, Antonio Martín, tras anunciar ayer que València será la sede de la Copa del Rey en las dos próximas ediciones. Un doble premio para la ciudad, para el Valencia Basket y su afición y para un Juan Roig sobre el que tuvo palabras de elogio el propio Martín «por todo lo que ha hecho por el baloncesto».

Un esperado anuncio que permite volver a acoger una Copa en València más de dos décadas después, entre el 19 y el 22 de febrero de 2026 y también en 2027 tras el acuerdo alcanzado entre la ACB y la Generalitat Valenciana, que buscaba desde el principio un acuerdo multianual incluso superior en años al firmado finalmente, tal y como hicieron en su día con la Copa Davis. Un torneo que también tendrá tintes solidarios, puesto que la ACB está estudiando diversas opciones para apoyar a los afectados por la dana.

«El Roig Arena condiciona positivamente lo que tratamos de hacer con la Copa del Rey más allá de la práctica del baloncesto. Estamos muy felices de poder anunciar las dos próximas ediciones de la Copa del Rey. València lo tiene todo, las facilidades para venir, el clima, el arroz está bueno.... Si a todo eso de la ciudad y de la comunidad le añades una instalación como el Roig Arena, es una combinación perfecta. Será un evento inolvidable», añadió Antonio Martín.

En un acto que se celebró en el Palau de la Generalitat Valenciana, tomaron también la palabra la alcaldesa de València y el presidente de la Generalitat. María José Catalá destacó que «tenemos un buque insignia como el Valencia Basket y ahora la mejor instalación de Europa, el Roig Arena. Es un lujazo acoger la que para muchos es la competición de clubes más espectacular del baloncesto FIBA y hacerlo además en este escenario. Siempre he dicho que tengo predilección por este deporte».

Carlos Mazón, por su parte, añadió que «demostramos que somos capaces de brillar desde ya. Somos capaces de esto y de más. Volvemos al brillo, al liderazgo y volvemos a estar al ‘cap davant’ en los grandes eventos. Que nadie piense que hemos abandonado nuestra ambición y nuestras ganas de brillar. No tenemos la soberbia de decir que somos el mejor lugar para que se celebre pero puedo decir que no hay otro mejor».

Cabe recordar que La Fonteta no reunía las condiciones mínimas de aforo y de infraestructuras para acoger un evento de este tipo, de ahí la tardanza en que el torneo regresara a València. En ese sentido, el presidente de la ACB aseguró que no será el único evento que acoja el Roig Arena, aunque todavía no se puede anunciar porque siguen negociando.

Sí recordó, sin embargo, la ayuda del Valencia Basket en la vuelta a las competiciones tras la pandemia. «València y el Valencia Basket acogieron hace ahora algo menos de cinco años la fase final extraordinaria de la ACB que se tuvo que interrumpir por el covid-19. «Aquí fueron lo suficientemente valientes y no se nos olvida. Fue muy bestia y lo hicimos con la gente de València».

En el acto, además de María José Català, Carlos Mazón y Antonio Martín, también asistieron el director general de Deportes, Luis Cervera; la gerente de la FDM, María Ángeles Vidal; el presidente de la FBCV,Salva Fabregat; y Víctor Luengo, director Institucional del Valencia Basket y capitán del único equipo taronja (entonces Pamesa Valencia) que pudo ganar la Copa del Rey, en 1998.

Tres precedentes

La de 2026 será la cuarta ocasión en la que València será sede de la fiesta del baloncesto. Un fin de semana marcado en rojo por los aficionados a la ACB cada temporada por el gran ambiente que se respira en la ciudad anfitriona entre las ocho aficiones año tras año.

La Copa del Rey volverá a la capital del Turia más de 20 años después. El último precedente data de la 2002/03 cuando La Fonteta acogió el torneo por última vez. En esa ocasión el FC Barcelona salió campeón tras derrotar en la final a Baskonia, que previamente había apeado al Valencia Basket en semifinales.

Más suerte tuvo el conjunto vasco en la edición de 1999, esta fue la primera que se celebró en La Fonteta y el Baskonia se proclamó campeón del torneo ante el Caja San Fernando (actual Real Betis). Los taronja no pudieron pasar de cuartos de final al caer contra el finalista.

El primer precedente en València se remonta a 1973. El Real Madrid se llevó el título ante el Estudiantes en una final que se disputó en el Pabellón de la Salle en Paterna.. Ahora empieza la cuenta atrás para el primer gran evento deportivo.