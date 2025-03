El Valencia Basket tropieza de forma inesperada y se complica el liderato

Tropiezo inesperado del Valencia Basket ante el IDK Euskotren en tierras donostiarras 67-63 que complica y mucho las posibilidades de terminar primeras en la fase regular. A falta de cinco jornadas por disputarse (cuatro para las valencianas tras adelantar su partido por la coincidencia en el calendario con la Final Six), las de Rubén Burgos podrían perder el primer puesto, e incluso el segundo, si sus rivales, Girona y Perfumerías, hacen los deberes. Pese a una primera parte aceptable, aunque no brillante, la segunda parte condenó a las taronjas, sobre todo el último acto, en que se quedaron en tan solo 12 puntos.

Ficha de anotación del Valencia Basket / FEB

El partido fue de menos a más, con unas primeras posesiones de muy poca anotación. De hecho, el conjunto donostiarra se quedó en 12 puntos, por los 16 de Valencia Basket. La primera la encestó IDK, pero respondió Vitola con sus primeros puntos. Ninguno de los dos equipos se encontraba cómodo en ataque, con muchas pérdidas y fallos en el tiro. Pero eso no impidió que llegasen los primeros triples. Primero para las locales, pero respondiendo Mavunga desde la larga distancia, aunque haría más sangre en la pintura. La pívot estuvo enorme bajo los aros, especialmente en ataque. Antes de que entrasen Leti, Fingall y Alba Torrens, volvería a anotar Mavunga bajo el aro, con falta adicional, y anotaba a la contra también Vitola, pero no conseguían coger ventaja. El poco acierto desde el tiro libre tampoco ayudaba, y desde la larga distancia, desde el de Mavunga, no volvería acertar hasta el de Leo Fiecich para cerrar el cuarto 12-16.

El segundo acto comenzó como terminó el primero, de la mejor forma posible. Alba Torrens, la más acertada desde la línea de tres, inauguraba el cuarto, para sumar un segundo triple prácticamente en el siguiente ataque. IDK iba anotando de dos poco a poco, mientras el Valencia Basket no conseguía alejarse en el electrónico. Raquel Carrera y Kayla hacían daño bajo el aro, haciéndose enorme la canadiense imponiendo su físico. Anotó de tres el conjunto guipuzcoano para acortar distancias, pero Turner contra el tablero tras una buena carrera, y Kayla desde la línea de tiros libres, mandaban el partido al descanso con una ventaja de diez puntos para las taronjas, sin demasiados alardes (25-35).

A la salida de vestuarios, el Euskotren aprovechó la 'empanada' taronja para disminuir la ventaja, que en apenas unas posesiones consiguió ponerse a seis. Despertó entonces Valencia Basket bajo la batuta de Leti Romero, que empezó a mover el balón para darle ritmo al equipo, y volver a poner a las pívots de naranja en buenas posiciones. La primera canasta de las de Rubén Burgos llegó a falta de seis minutos para el final del cuarto, y tampoco habría muchas más. El físico de Valencia Basket se imponía a IDK, que solo podía hacer falas. Pero a base de tiros libres las ventajas no se aumentan, y más cuando no se está acertado. Sin embargo, hasta el momento era suficiente. Fingall ponía un gorrazo para, en la otra canasta, anotar dos tiros tras falta, mientras bajo el aro Kayla seguía haciendo daño. Las locales, que no perdían la cara al partido, recortaron distancias con un triple, y tras dos fallos de Vitola desde el tiro libre, volvía a anotar de dos. Se acercaban las locales, pero Alba anotaba su tercer triple para maquillar un parcial terrible de las de Rubén Burgos, que salieron demasiado desconectadas del descanso. Iagupova, que estuvo muy por debajo de lo habitual, culminó un robo con dos puntos, pero IDK no bajaba el pistón. Al final del tercer cuarto, ocho arriba Valencia Basket (43-51).

Si el tercer cuarto fue malo para las taronjas, el cuarto ya fue un desastre. El triple de Cornelius inauguraba el último capítulo y escenificaba lo que iba a ser el cuarto. Las locales recortando poco a poco, y las valencianas no encontrándose a medida que pasaba el partido. Anotaban de nuevo las donostiarras, poniéndose a cuatro, pero respondía Iagupova para cortar la sangría. El IDK fue poco a poco recortando puntos, mientras las valencianas no reaccionaban en ataque. En defensa tampoco eran capaces de frenar a las donostiarras, que acecharon a Valencia Basket, hasta darles caza. Un intercambio de canastas finales salió cruz para las valencianas, que tampoco gestionaron bien los minutos finales. Tuvo dos tiros Mavunga para recortar la ventaja de las locales a tan solo una canasta de distancia, pero erró uno. VBC perdía de cuatro a falta de 1:44 para el final. Las defensas no eran duras, y las locales seguían anotando. Leti puso al Valencia de nuevo a cuatro, pero cada vez quedaba menos. Ahora sí, Mavunga acertaba desde el tiro libre para poner a las taronjas a dos a falta de 36 segundos. Pero Euskotren forzó falta, anotó los libres, y puso tierra de por medio, para terminar de sentenciar el partido.