Valencia Basket arrolla a la Peña al ritmo de Jean Montero

Valencia Basket sigue surcando la ola tras su gran partido en Eurocup para superar con un partido muy completo al Joventut de Badalona. Tras un primer cuarto en el que faltó tanta intensidad como acierto, los taronja le dieron la vuelta al calcetín para ir mejorando registros en ataque, mientras en defensa contuvieron a la Peña a partir del rebote hasta romper del todo en el tercer cuarto.

Jean Montero, con 32 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes (44 de valoración), fue el nombre propio del encuentro, incluso con el Olímpic de Badalona, en pie, ovacionando su exhibición.

Pedro Martínez formaba de inicio con Jones, Montero, Ojeleye, Sestina y Brimah, éste último protagonista en los primeros minutos, aunque no para bien. Y es que le tocó defender a Ante Tomic, que en sus primeros ataques hizo lo que quiso con el interior ghanés.

Mientras Montero sostenía en ataque a Valencia Basket, la Peña no paraba de anotar. Hanga de tres, y Tomic con su clásico tiro cerca del aro, hacían mella en una defensa incapaz de hacer frente a las acometidas locales. Con seis minutos jugados, Pedro Martínez empezó a mover el banco.

Brimah salió por Costello, que contuvo mejor a Tomic, y entró Pradilla por Sestina, que no pudo siquiera tirar de tres. En el ecuador del cuarto, el 18-7 campeaba en el marcador, obligando a pararlo a Pedro.

Tras el tiempo muerto, Valencia salió mejor, sobre todo en defensa. Una bombita de Montero y un triple de Jovic ponía a los taronja a seis puntos a falta de tres minutos. Siguió anotando la Peña, pero VBC mejoró en ataque.

A los triples de Vives y Robertson, los de Puerto sostenían a los valencianos, que se fueron cuatro abajo en el primer cuarto tras un último lanzamiento de más allá del 6,75 del de Almussafes (26-22).

Si el primer acto fue un derroche ofensivo de la Peña, el segundo lo fue de Valencia Basket, sobre todo desde la larga distancia. Entró Reuvers para defender a Tomic, y no solo frenó al croata, sino que fue diferencial también en el otro lado de la cancha.

Puso a dos a los de Pedro Martínez con un triple, para después forzar una falta en ataque del ‘44’. Subió las prestaciones en el rebote VBC, que terminó por ser diferencial.

Pau Rivas tuvo un amago de reacción para la Peña, con dos triples casi seguidos, pero eran respondidos por Costello y Sestina. Ahora era el extaronja Vives el que castigaba de tres, pero ahora era Pradilla el que anotaba desde el 6,75.

Reuvers estuvo enorme

Reuvers seguía enorme, ahora en ataque, forzando mucho para sacar un 2+1 y empatar, y después para culminar un alley oop de Montero, que se fue al descanso con 17 puntos, tras un sensacional crossover de ‘El Problema’. Ya estaba por delante Valencia, y lo tenía que parar Dani Miret, pero ya no había vuelta atrás. Los taronja estaban volando sobre el parqué, mientras en defensa ya no concedían con tanta facilidad. Al descanso, seis arriba tras unos minutos finales excelsos de Montero (44-50).

Ojeleye, Sestina...

A la salida de los vestuarios no bajó el pistón Valencia Basket, de hecho, sumó héroes a la causa. Semi Ojeleye se adueñó del cuarto. A base de energía y acierto, el americano entró como un torbellino al partido a la salida de vestuarios.

Inauguró el acto Dotson, pero reaccionó Semi de tres, que en el otro lado le puso una chapa tremenda a Tomic. De dos, desde el tiro libre, asistiendo a Reuvers, reboteando... Ojeleye parecía estar en todas las esquinas de la cancha.

Seguía haciendo daño Valencia Basket, mientras la Peña se secaba en ataque. Vives y Dekker sumaban de tres para los catalanes, pero Valencia no bajaba.

Se sumaron a la fiesta Jovic y Badio, mientas Puerto seguía incontestable desde la larga distancia. Su tercer triple de la tarde supuso el +20 y el tiempo muerto de Miret. Cerró el tercer capítulo López-Aróstegui convirtiendo dos tiros libres para el 63-79.

Último cuarto

Si el tercer cuarto tuvo nombre y apellido, Semi Ojeleye, el cuarto final lo escribió Montero con mayúsculas. Exhibición total de ‘El Problema’, que en los minutos finales entró en absoluto trance para poner patas arriba el partido. Triples desde el párquing, canastas locas tras crossover, asistencias...

El dominicano consiguió poner en pie el Olímpic de Badalona, que rompió a aplaudir el talento puro de Montero. Al final, 20 puntos de ventaja (84-104) para un Valencia Basket que encara el tramo final de curso en dinámica ascendente, vivo en Eurocup a tres partidos de la Euroliga, y en disposición de seguir dando guerra en Liga Endesa.n

