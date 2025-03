"Estoy centrada al cien por cien en el Valencia Basket"

El Valencia Basket aparca esta semana la Liga F Endesa para afrontar una de las citas señaladas de la temporada, la Copa de la Reina que se disputa en Zaragoza desde este jueves 20 hasta el domingo 23. Una Copa que será muy especial para Raquel Carrera ya que para la interior gallega supone regresar a la competición en la que hace un año, en Huelva sufría una durísima lesión al romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el partido de cuartos de final frente al IDK Euskotren. 338 días después y tras 11 meses de una larga recuperación, Carrera regresaba a las canchas a finales del pasado mes de febrero. Ahora, vuelve a la Copa dispuesta a saldar una deuda pendiente: «Estoy muy contenta, he estado un año fuera de las canchas recuperándome y volver a la competición donde pasó todo supone cerrar un círculo, volver a intentarlo y eso me hace feliz».

Desde su reincorporación al equipo, Raquel Carrera reconoce que ha vivido altibajos pero aún así considera que el proceso está siendo positivo y va cumpliendo las etapas previstas en su hoja de ruta: «Sé que es un camino duro, que tiene momentos complicados, voy partido a partido, ajustando sensaciones y contenta con ir superándome día a día».

Sobre las sensaciones y motivación con la que llega a la Copa, Carrera resaltó: «He estado trabajando mucho para volver a jugar, para volver de la mejor manera posible y así que bueno, con todas las ganas de ayudar al equipo a revalidar el título».

La interior gallega reconoce también que el camino no es fácil y que aún no ha superado del todo las molestias físicas: «Son días... al final es un camino largo, hay días en los que te levantas y todo está genial y te apetece ir a entrenar y días malos en los que te duele la rodilla o algo distinto y son momentos que tienes que afrontar y superar». Para Carrera el apoyo de sus compañeras, cuerpo técnico y de todo su entorno, es fundamental: «Tengo la suerte de estar muy bien acompañada y rodeada de gente que me ayuda mucho en esos días en los que el ánimo está mas bajo».

Sobre la mentalidad con la que llega el equipo a la Copa en la que defiende la corona conquistada el año pasado, Raquel Carrera, resaltó: Nosotras vamos con la mentalidad de competir en cada partido que nos toque jugar». En este sentido, en la mente de momento sólo tienen superar el primer escollo que llegará este jueves en cuartos de final donde se enfrentarán al Global Hozono Jairis: «Tenemos ahora al Jairis metido en la cabeza y vamos a afrontar este partido de la mejor manera para que la Copa empiece como queremos».

Hasta el mes de febrero, Raquel Carrera ha tenido que trabajar en solitario hasta que ya recuperada pudo incorporarse al trabajo con el resto del grupo. Eso le ha permitido analizar desde fuera el rendimiento de sus compañeras. En este sentido, destaca la calidad de la plantilla taronja: «Las he visto durante todo el año, tenemos jugadoras muy buenas en todas las posiciones, creo que somos un muy buen equipo, que sabe competir muy bien, y vamos a Zaragoza con muchas ganas». La pívot del Valencia Basket espera que en la Copa el equipo deje atrás las malas sensaciones de los últimos días en los que han sufrido tres derrotas consecutivas en la Liga F Endesa y recuperar su mejor versión: «Han sido tres partidos complicados en los que somos conscientes de que podíamos haber competido mejor y vamos a demostrar que hemos estado trabajando estos días para ello y demostrar que vamos a por todas».

Sobre cómo puede afectar esa mala racha en la Liga a la hora de afrontar la Copa, Carrera confía en la capacidad de reacción del equipo: «Creo que todas somos profesionales, todas hemos vivivo experiencias así, de sufrir rachas de derrotas, de jugar mejores o peores partidos y lo vamos a afrontar de la mejor manera posible. Ya estamos totalmente centradas en la Copa y en superar ese bache».

La jugadora del Valencia Basket afirma que ya ha dejado atrás la lesión y que no siente miedo por volver a competir al máximo nivel: «Al final he estado trabajando día tras día y en mi cabeza no entra ya la lesión. Cuando estoy en pista me centro en ayudar al equipo y es lo que quiero».

El año pasado Raquel Carrera tuvo el honor de levantar la copa de campeonas en Huelva. Este año espera celebrar un nuevo título aunque no quiere oír hablar de celebraciones aún. Sabe que antes tendrán que superar tres duros partidos.