Queralt Casas: "Cuando llegue la Copa sé que voy a salir a morder"

¿Con qué sensaciones llegan a la Copa?

Venimos de una racha un poco mala pero confío en que le motivación esta que te da la Copa, este torneo tan especial, nos ayude a hacer ese clic que necesitamos últimamente. No llegamos con la mejor confianza, pero es un momento que nos puede ayudar a quitarnos un poco el bloqueo que tenemos. Llegamos con ganas.

¿Qué ha pasado en estos últimos partidos?

No hay una respuesta clara, al final todos tenemos altibajos, el Salamanca también, y nos pasó también otros años. Es una Liga dura, cualquier equipo, si tiene un día bueno, te puede poner las cosas muy complicadas. Somos conscientes de ello, no va con el roster o los nombres de las jugadoras. Hay que dar el máximo en cada partido. Quizá nos faltó un poco de energía también, la temporada es larga, hay doble competición que lo hace todavía más larga, pero es más hacer ese clic que necesitamos para volver a tener esa confianza y esa alegría en la pista que al final hace que vaya bien. Hace menos de un mes ganamos de 39 al Cucurova y somos el mismo roster. Es volver a coger la confianza y pensar que tenemos muy buen equipo.

¿Puede ayudar la Copa a romper esa dinámica negativa?

La verdad es que sí, es un torneo especial, en el que lo puede ganar cualquier equipo, se juega todo a un partido y sabiendo eso, yendo muy preparadas y con la motivación de luchar por un título, espero que sea ese punto de inflexión. Llegamos en mal momento, con la ilusión de luchar por un título y espero que esto nos ayude a cambiar esta dinámica. Quedan dos meses en los que te lo juegas todo y necesitamos ser nosotras mismas otra vez.

Sois las vigentes campeonas y tenéis que defender el título. Todas os miran como favoritas, pero es bueno llevar esa presión?

A mí esas cosas me dan igual, ni me acuerdo que ganamos el año pasado. El año pasado tampoco recordaba que habíamos perdido en las semis del año anterior. Es una Copa y ya está. El pasado es pasado y hay que mirar hacia adelante..

Que haya este nivel en la Liga también da más mérito a lo logrado por el equipo…

Claro, la gente se acostumbra rápido a lo bueno, pero hay un trabajo, un esfuerzo y una dedicación detrás, que a veces se nos olvida. Somos humanas y a veces podemos tener una mala racha, los otros equipos también son buenos.

Llegan con el revulsivo de Raquel Carrera. Una ilusión contar ya con ella, no?

Sí, la tía nos va a dar también esa energía, se lesionó en ese torneo e igual le da también más ganas de poder vivirlo porque el año pasado se lesionó en el primer partido y se tuvo que quedar desde fuera ayudando, pero no es lo mismo. Todas estamos con muchas ganas y seguramente Raquel con todavía más.

El año pasado le cedió levantar la Copa, pero esto año imagino que ya preferirías levantarlo tú porque sería buena señal…

No es que quiera, si pudiéramos llegar a la final, el día de antes igual empiezo a pensar un poco en eso, pero de momento, solo hay que pensar en el Jairis y ya veremos.

¿A nivel personal cómo se está encontrando?

Como el resto, como el grupo, cuando tengo la oportunidad, lo que se me pida lo doy y lo que creo que aporto es defensa y sobre todo energía, contagiar un poco al resto y tengo que seguir dándolo.

En un momento en el que está faltando esto, un poco de energía y fuerza, su papel puede ser aún más importante…

Sí, lo tengo clarísimo, noto que cuando pongo energía y contagio un poco, ahora que estamos en un momento en el que cuesta un poco más, intentaré dar el doble.

¿A nivel psicológico cómo trabajan esa presión de todo lo que se están jugando?

Cada una a su manera porque cada una es diferente y tiene una mentalidad diferente, yo a día de hoy, de confianza me siento muy tranquila y bien. Es verdad que he pasado momentos en los que he necesitado de ayuda profesional, ahora tengo mi rabia interna que cuando era pequeña y el partido me motivaba, salía a tope y ahora quizá necesito un poco más… juego quizá mejor los partidos más importantes que los que no lo son tanto porque no hay tanto en juego, son muchos partidos y años, el cuerpo tiene dolores y aprendes un poco a dosificarte. Yo sé que lo necesito, cuando llegue la Copa sé que voy a salir a morder porque yo soy así y esta motivación que a veces falta, este torneo me lo dará.