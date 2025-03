José Manuel Uribes sobre València y el Mundial 2030: "València tiene que estar"

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes se pronunció de nuevo sobre la posibilidad de que València sea sede del Mundial 2030 con el nuevo Mestalla. “Dije desde el principio que me parece que València tiene que estar”, afirmó.

Uribes ha visitado algunas instalaciones deportivas de Picanya como el Pabellón Vicent Martí Galán, una de las localidades afectadas por la trágica Dana. Junto a él estaba la delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé y el alcalde de la localidad, Josep Almenar.

Durante las declaraciones a los medios de comunicación, Uribes ha manifestado su deseo de que València sea sede del Mundial 2030: "Dije desde el principio que me parece que València tiene que estar. Es verdad que esto todavía hay años, hay que hacer el estadio, eso sí que no depende de nosotros, pero me parece que la ciudad de Valencia tiene que estar en un Mundial porque es un proyecto no sólo de fútbol o de deporte, que es muy importante evidentemente, es un proyecto de país y a mí me parece que la ciudad, la tercera gran ciudad de España tiene que estar".

Para que València tenga más posibilidades es importante que España tenga un buen número de sedes con respecto a Portugal y, sobre todo, a Marruecos: "Mi voluntad es que aspiremos a tener las trece sedes en un Mundial que compartimos con Marruecos y con Portugal. Incluso se está hablando desde FIFA que va a haber más selecciones que nunca, con lo cual va a haber más opciones también de hacer más partidos".

José Manuel Uribes, Josep Almenar y Pilar Bernabé en la visita institucional a Picanya / Edu Ripoll

Junto a la voluntad de que el nuevo Mestalla albergue partidos de la Copa del Mundo también asoció la candidatura de València a la de Vigo, a las que considera ciudades “que deben estar”. "Y nuestra apuesta es esa, también por Vigo, yo creo que además como quedan unos años por delante, todas las candidaturas tienen que ir haciendo los deberes. No sabemos si todas las van a hacer, por tanto tener las trece ahí me parece que es una decisión inteligente. Y yo creo que la Federación ha entendido ya ese mensaje y vamos a ir juntos para explicar a FIFA que tanto València como Vigo son dos ciudades que deben estar", apuntó.

Por último y en ese sentido, también deslizó la opción de que varias ciudades puedan caer o que retiren su candidatura, aunque todavía deja todo abierto: "Es que no lo sabemos. Saben que hubo precandidaturas también, como Gijón y Murcia, que al final ellos mismos decidieron que no seguían con el proyecto. Podría pasar, pero en todo caso me parece que esa es una razón también para que València y Vigo, si quieren estar, estén en esa carrera para hacer las cosas y para que al final podamos tener las trece".