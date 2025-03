Exhibición ‘taronja’ en una tarde de récords

Sin opción a la sorpresa. El Valencia BC supo mantener la concentración y la intensidad necesaria para no verse sorprendido por un Leyma Coruña que llegaba a La Fonteta como colista y que acabó perdiendo estrepitosamente ante los de Pedro Martínez por 127-81, en un partido para la historia. Y es que los taronja superaron su récord de puntos, igualaron el histórico de asistencias de toda la ACB llegando hasta los 35 y superaron el histórico de valoración en la Liga Endesa al llegar hasta los 181, dos por encima de los que logró el Real Madrid en 2016. Imposible un ensayo mejor de cara al primer partido de la semifinal de Eurocup del martes ante el Hapoel Tel Aviv.

El técnico salió de inicio con Chris Jones, Brancou Badio, Josep Puerto, Nate Sestina y Matt Costello, quien abrió el marcador y un primer parcial de 5-0. Los taronja tomaban el mando y no lo volvieron a ceder, abriendo brecha poco después tras dos triples de Sestina que pusieron el 15-4 y obligaron a Diego Epifanio a parar el partido.

Martínez daba minutos a los 12 jugadores y Ojeleye no tardó en anotar desde el 6,75 para comenzar una nueva reacción taronja, con Montero y Badio sumando hasta el 26-17 con el que terminó el primer cuarto, con 12 asistencias locales. El encuentro llegó al descanso con una ventaja cómoda pero no definitiva (53-44), que obligaba a los taronja a mantener la misma intensidad para evitar sustos. Pero no solo la mantuvieron, sino que la aumentaron en un tercer cuarto con récord histórico de 42 puntos en el que arrollaron al colista para acariciar los 100 puntos antes del último (95-63). Costello y los triples de Ojeleye y Puerto anulaban cualquier esperanza del Coruña de recortar diferencias.

El récord de 120 puntos ante el Covirán Granada estaba a tiro con diez minutos por jugar y Puerto no tardó en dar ese primer impulso en la vuelta a la pista, con su cuarto triple de seis intentos. Brimah aprovechaba una gran asistencia de Jones para machacar el aro y llegar a los 100 puntos .

El Valencia BC no frenaba, Jovic se estrenaba desde el 6,75 y Sestina ponía en pie a La Fonteta con un mate. El final del partido era un monólogo de fallos visitantes y posesiones rápidas que, sumadas al acierto de los taronja, permitieron a los locales llegar a los 120 puntos con una acción de Montero y superarlos con dos tiros libres de López-Arostegui. Montero cerró el festival anotador con un triple (127-81).