Alejandro i Nacho es coronen en la Catedral

El trinquet de Pelayo ha viscut una nova final per a la història de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1. Alejandro i Nacho (Montserrat) es van proclamar com els nous hereus del títol més exigent de l’any. Després de tres mesos de competició amb una intensa fase regular i unes disputades semifinals, l’última cita del torneig va deixar com a campió a l’equip Montserrat després de superar 60-25 a l’equip de De la Vega i Tomàs II (Dénia).

Els blaus s’abracen en acabar la partida davant l’ovació del públic. | FEDPIVAL

Alejandro va tornar a lluir-se i es va consagrar en la Catedral de la pilota com una promesa que ja és tota una realitat. En el seu debut en Pro1 ha brillat davant els millors restos com Puchol en semifinals i De la Vega en la gran final. El de Montserrat apunta molt alt en el seu primer any i en els trinquets alguns ja parlen del «naixement d’una llegenda» per la seua irrupció en la competició. «És tot un orgull per a mi perquè és molt difícil debutar en la Lliga Pro1 i guanyar el campionat. Encara no m’ho crec. Hem fet una Lliga difícil de definir, però arribem a semifinals en un bon estat de forma i hui ens ha eixit tot», assenyalava Alejandro.

La regularitat, experiència i talent de Nacho va tornar a destacar en Pelayo. El de Beniparrell continua engrandint el seu palmarés amb una altra Lliga CaixaBank, la segona consecutiva. Malgrat perdre’s gran part de la temporada anterior, cada competició que disputa és sinònim d’alçar un títol. «Ha sigut una experiència molt patida perquè vaig començar molt mal i Alejandro va tirar del carro. En eixes primeres partides vaig fer el que vaig poder perquè encara tenia molèsties. Arribem a les semifinals amb una mica de sort i en semifinals va ser tot molt ajustat. En el dia que tocava ens hem trobat molt bé i aconseguim guanyar, així que estic molt content per repetir este títol», indicava el mitger.

La partida va ser un domini absolut de la parella de l’Ajuntament de Montserrat. En el primer joc els blaus ja mostraven les seues cartes amb oportunitat per a tancar el Val. Tomàs II ho impedia i els rojos sumaven el primer dels dos jocs que anaven a aconseguir en la final. L’equip de Dénia no va poder trobar el seu joc després d’un gran campionat i es va veure superat per la confiança dels seus rivals.

Els blaus s’emportaven els jocs posteriors amb una certa superioritat i marxaven 20-45. De la Vega i Tomás ho intentaven aconseguint un joc més que despertava els aplaudiments de l’afició de Dénia. Però Alejandro i Nacho ràpidament aplacaven els pocs dubtes que podien haver-hi per a emportar-se una final que van meréixer guanyar des del primer joc.

El lliurament de trofeus va estar a càrrec de la directora territorial de CaixaBank a la C. Valenciana i la Regió de Múrcia, Olga García; el director general d’Esports de la Generalitat, Luis Cervera; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el president d’honor de la FPV, José Luis López; la vicepresidenta de la FPV, Susana Martínez; el regidor d’esports de Dénia, Valen Alcalà; i l’alcalde de Montserrat, Sergio Vilar.

Puchol i Javi, tercers

El dissabte es va disputar en el trinquet de Pedreguer la partida pel tercer lloc entre els equips de Puchol II i Javi (València) i Salva Palau, Héctor i Guillem Palau (La Vall de Laguar-Murla). La parella es va imposar al trio per 60-35 per a emportar-se la tercera plaça de la Lliga CaixaBank d’escala i corda. Puchol II i Javi tanquen amb victòria un gran campionat al qual van ser candidats des de l’inici firmant una brillant fase regular i unes semifinals molt exigents. n