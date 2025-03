Ancelotti: "Nadie de Brasil se ha puesto en contacto conmigo"

Carlo Ancelotti compareció en sala de prensa después de dos semanas de parón liguero en las que el técnico reveló que "lo he pasado muy bien porque volví a Italia a ver a mis abuelos: Leonardo, Boticelli… Esas cosas que me gustan. Afortunadamente, no he leído nada de lo que se ha escrito en torno al Real Madrid".

Recado a Tebas

El italiano fue preguntado por el nuevo recado que le mandó Javier Tebas, presidente de LaLiga y respondió de forma contundente: "¿Tebas? ¿Tengo que contestarte? Ya sabía de la obsesión que tenía por el Real Madrid, pero no sabía que quería ser entrenador. Debe focalizarse más en sus cosas. Está faltando al respeto al Real Madrid y a los entrenadores". Y volvió a hablar de la amenaza del Real Madrid de no presentarse a los partidos en los que no hayan podido disfrutar de 72 horas de descanso: "Tengo que añadir que será cuando se produzcan sin razón justificada. A veces no tienes las 72 horas por muchas razones y nadie puede cambiarlo. Pero contra el Villarreal, el rival y las televisiones estaban de acuerdo. Solo estaba en contra la Liga. Si un partido se puede cambiar y no lo cambian, nosotros no lo jugaremos".

También salió a colación el tema de su posible fichaje por la selección brasileña de fútbol, opción a la que Carlo cerró la puerta: "No recuerdo haber hablado de Brasil con Ronaldo. Mi contrato habla claro, no tengo nada que añadir a esto. Tengo mucho cariño a la selección de Brasil, a sus jugadores y a su afición, pero tengo contrato con el Real Madrid. Nadie de Brasil se ha puesto en contacto conmigo". Carletto reflexionó sobre cómo lleva estar en el centro del foco por los rumores que le relacionan con Brasil: "Estoy muy acostumbrado a este mundo y tengo muchas cosas en que pensar más allá de lo que pasa a mi alrededor. Yo estoy muy focalizado en este tramo de la temporada para sacar el mejor rendimiento posible porque tenemos algo muy bueno y muy cerca enfrente y no queremos perderlo".

Sobre la situación del equipo para este tramo final de temporada se mostró muy optimista: "El equipo está bastante bien, los jugadores que han vuelto de Sudamérica han tenido tiempo para recuperar porque les he dado días de descanso. Mañana empieza el tramo final de la temporada y tenemos que hacerlo bien. Cada partido puede ser decisivo en los partidos para ganar las competiciones. La Liga no está sentenciada, el Barça tiene ventaja, pero hay un clásico por jugar y haremos lo máximo posible por ganarla. Faltan 13 partidos y pueden ser 17 si llegamos a disputar todos los títulos".

La investigación de UEFA

Ancelotti respaldó las quejas de Flick sobre el calendario, tras su partido ante Osasuna de este jueves: "Entiendo la queja de Flick. Es raro que se juegue un partido cuando no tienes a todos los jugadores disponibles. Como comparto que el Real Madrid no es el Barcelona". También se mostró tranquilo sobre la investigación que ha abierto UEFA por el comportamiento de sus jugadores tras la victoria en Champions en el Metropolitano: "Confiamos en que la UEFA haga la investigación porque creemos que ha sido todo correcto. Los jugadores lo han celebrado y tenemos confianza en que todo va a salir bien". Y concluyó dando algunos apuntes sobre cómo está la enfermería blanca: "Courtois tiene una pequeña cosa y estamos intentando recuperarle para los próximos partidos. Y a Ceballos y Mendy veremos si pueden estar para la ida del partido ante el Arsenal".