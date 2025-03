Un partido que puede valer una final europea

El Valencia Basket visita hoy viernes al Hapoel Tel Aviv en su exilio de Bulgaria con el objetivo de volver a casa con la clasificación para la Eurocup. Tras ganar el primer partido de las semifinales el pasado martes en la Fonteta por 91-82, el conjunto taronja tratará de aprovechar la primera de las dos oportunidades de que dispone para sentenciar la serie y meterse en la Final. En caso de derrota, el Valencia Basket aún tendría otra oportunidad ya que el tercer y definitivo partido de las semifinales se celebraría en la Fonteta el próximo miércoles 2 de abril a las 20:30 horas.

La expedición valenciana partía a mediodía de ayer a rumbo a Samakov (Bulgaria) ya que la FIBA no ha permitido que el partido se celebre en Tel Aviv por la inseguridad de la zona. Así, el duelo de hoy se celebrará en el Samokov Arena. Pese a ello, el equipo israelí no estará solo ya que más de 2.000 aficionados han viajado para arroparles en las gradas: «Seguro que con el factor ambiental van a tener más energía, seguro que les va a ayudar, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, en lo que depende de nosotros. Y estar preparados para un ambiente duro, pero al final es un partido de baloncesto, no hay que sacarlo de ahí», afirmaba el entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez.

El técnico taronja, pese a la victoria del pasado martes, destacó que no deben confiarse. El objetivo es hacer prevalecer el juego taronja en una eliminatoria que enfrenta a los dos equipos más eficaces ofensivamente de la competición. Valencia Basket consiguió mantenerse cerca de sus registros habituales en el primer partido de la serie con 91 puntos pese a no tener acierto en uno de sus principales puntos fuertes, el acierto en el triple, anotando solo 4 triples y bajando su eficacia del 38,3 % a un 16,7 %.

La defensa del Hapoel Shlomo Tel Aviv, que es la que menos asistencias permite a sus rivales, solo permitió al Valencia Basket dar 18 pases de canasta. Y le hizo bajar de forma significativa su ritmo, obligándole a jugar a menos posesiones. «El baloncesto siempre es adaptación, el otro día metimos 91 puntos, ojalá que volvamos a meter 91, y la manera como lo hagamos, si es corriendo más, corriendo menos, tirando más de fuera o tirando menos, al final te tienes que adaptar y estar preparados para cualquier circunstancia. Estamos preparados también para que ellos cambien cosas respecto al primer partido, nosotros también vamos a hacer lo mismo, y ya está», destacó Pedro Martínez.

El entrenador del Valencia Basket afronta el partido como si fuese una final sin pensar en un posible tercer partido: «Nosotros solo pensamos en este partido, no pensamos en nada más, hay que vivir exclusivamente en el presente, y el presente».

Será la primera vez que el Valencia Basket juegue como visitante ante el Hapoel Tel Aviv. El balance de Valencia Basket contra rivales de israelíes lejos de la Fonteta es ligeramente desfavorable, con 6 victorias valencianas y 7 derrotas. Aunque esta misma temporada sacó el triunfo de este mismo escenario, el Samokov Arena, ante el otro participante israelí del torneo. Fue en el primer partido oficial del año, disputado el 25 de septiembre de 2024, y se impuso al Hapoel Bank Yahav Jerusalem por 64-80.

Décima semifinal de EuroCup

Valencia Basket tendrá en este partido la primera de sus dos oportunidades de meterse en su séptima final de la BKT EuroCup. El equipo taronja ha conseguido colarse en los partidos por el título en seis de los nueve precedentes y lo ha conseguido en diferentes formatos: en eliminatorias a ida y vuelta, en semifinales a partido único y también con el actual de una serie al mejor de tres partidos. En la temporada 2016-17 necesitó volver a casa para imponerse al Hapoel Jerusalem por 2-1 ganando el tercer y definitivo partido en la Fonteta por 90-75. En el curso 2018-19, se impuso al Unics Kazan por 2-0. En las siete ocasiones ha comenzado ganando el primer partido en la Fonteta pero solo en dos de ellas consiguió cerrar la eliminatoria en dos partidos. En los otros cuatro precedentes perdió como visitante el segundo punto de la serie y nuestro pabellón decidió. En tres ocasiones el triunfo quedó en casa y solo en una el equipo visitante se llevó la eliminatoria en Valencia.

En el primer partido de esta eliminatoria, los tres jugadores más valorados del Hapoel Shlomo Tel Aviv lo dejaron claro siendo los más destacados de su equipo. Yam Madar ya es el más valorado del conjunto rojo (19,2 créditos) tras los 20 puntos (sin fallos en el tiro de dos y con un 2/4 en triples), 8 rebotes y 4 asistencias para 24 de valoración. Johnathan Motley se mantiene como su mejor anotador (16 puntos, 4,8 rebotes y 2,4 asistencias para 18,6 créditos). En el Valencia Basket destacó Jean Montero, que con 24 puntos fue clave para que la victoria se quedase en casa.