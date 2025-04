Fátima Diame: "Entrenando he llegado a los 7,06 metros, el récord de España de Niurka está ahí"

¿Le han confirmado si ha habido algún medallista que saltara con piernas diferentes como hizo en Glasgow y en Nanjing?

Dicen que soy la primera en toda la historia en conseguir medalla con las dos piernas. Ana también cambió, pero volvió a su pierna y el triple es otra especialidad. Pero nadie había hecho esto antes.

Entre las felicitaciones, una muy especial habrá sido la de Rafa Blanquer, su primer entrenador y su padre adoptivo, como le llama.

Rafa me felicitó nada más competir. Creo que estuvo despierto porque, por la hora a la que me escribió, me vio en directo. También me escribió todo mi grupo anterior de València. Conseguir esta medalla es muy especial porque, en parte, es gracias a ellos. Si no fuera por Rafa, que me enseñó a saltar con la pierna izquierda, no habría podido solventar el problema con la pierna derecha ni habría podido hacer pista cubierta. Así que esta medalla también es suya, y se lo dije. Es fruto de lo que hice antes de estar con Iván. Ahora Iván me está puliendo, pero yo ya llegué con una base. Es muy emotivo volver a casa y sentirme tan querida.

¿Cómo se lo planteó a Iván Pedroso en su grupo de entrenamiento en Guadalajara?

Desde pequeña siempre he saltado con ambas piernas, así que no lo vi tan descabellado. Cuando llegué al grupo, me preguntaron cuál era mi pierna de batida y dije la derecha, pero Rafa siempre me enseñó a saltar con las dos. Poco a poco nos dimos cuenta de que la izquierda era más fuerte, que hacía todo mejor que la derecha, que es mi pierna natural. Cuando tuve el edema, le dije a Iván: «Saltamos con la otra pierna, no pasa nada». Pero al principio no podía correr con el pie derecho. La concentración en Barcelona fue dura porque no podía entrenar, solo hacer pasos, no correr ni saltar. Perdí confianza. Pensaba: «Si no estoy entrenando, ¿cómo voy a competir?». Iván me decía que confiara, pero yo no lo veía claro. Aun así, salió bien.

¿Le falta pulir un poco la técnica para llegar a los 7 metros, o de qué depende?

Veremos cómo evoluciona la pierna derecha, pero vamos a intentar introducir algún tipo de movimiento técnico con la izquierda. Saltando solo a péndulo, sé que puedo hacer 6,70 o 6,80, pero necesito algo más para llegar a los 7 metros. Solo tuvimos una semana para trabajar algo con la pierna izquierda, y no fue mucho, apenas un día de técnica. No hemos preparado nada, y aun así estoy saltando 6,70 y pico. Con un poco más de preparación, sé que voy a saltar mucho más.

Está cerca del récord de Niurka y de hecho en el Europeo llegó a decir que se ve capacitada para superarlo.

Sí, me veo. Antes de Navidad, cuando me lesioné, ya había pillado la técnica perfecta con la derecha y me veía bien. Ahora, con la izquierda, no he tenido tiempo de entrenarla, y ya estoy en 6,70 y pico. A nada que la prepare un poco más, sé que voy a estar ahí. El récord está en 6,88 en pista cubierta y 7,06 al aire libre.

¿Habrá llegado a acercarse a esas cifras entrenando, no?

En entrenamientos he llegado a hacer 7,03 y 7,06. Está ahí.

¿El siguiente objetivo ahora es el Mundial al aire libre y el Campeonato de España?

Ahora tengo mucho margen para prepararme y centrarme. Tenemos también la Copa de Europa de Naciones en Madrid, que me hace mucha ilusión porque es la primera vez que se hace en España desde que estoy compitiendo. Luego vendrá el Mundial de Tokio y, entre medias, alguna Diamond League. En principio, todo con la izquierda.

Quique Llopis causó baja en la final del Europeo y no estuvo en el Mundial de Nanjing. ¿Cómo lo sintió?

Yo estaba con él. Fue duro verle así porque iba a estar en medallas. Después de la torta que se pegó en Estambul, todos le cogimos mucho cariño. Quique es una persona que en seguida te cae bien, lo sentí casi como un hijo, otra vez. Yo estaba abajo cuando le pasó eso y, al verle tranquilo, pensé: «Ostras, no será para tanto». Pero los fisios dijeron que era el abductor. Fue un chasco para él, pero es muy joven. A él se le da bien la pista cubierta, pero su fuerte es el aire libre, y va a estar muy bien. Si iba al Mundial, iba a arrastrar la lesión, y eso es lo peor que puedes hacer. Vamos a estar todos ahí en aire libre, juntos, compitiendo y seguro que con muchas alegrías.

Llopis relativizó su lesión dando más importancia a la temporada al aire libre. ¿En su caso, prioriza alguna o es igual de importante la pista cubierta?

De momento, me ha ido mejor la pista cubierta, pero al aire libre siempre me ha pasado algo. Recemos para que esta vez vaya mejor. Me gustan las dos por igual, pero el aire libre un poco más porque es más largo, compites fuera y hay más ambiente olímpico.

De las dos medallas de bronce, en Glasgow 2024 y en Nanjing 2025, ¿hay alguna más especial?

Las dos han sido superespeciales y muy diferentes. La de Glasgow fue la primera, hace mucha ilusión porque era mi segundo año con Iván, mi cambio, mi madurez, mi todo. Pero esta de Nanjing me ha enseñado muchísimo y me ha dado mucha fuerza. Antes del Campeonato de España quería terminar la pista cubierta porque me dolían los tobillos y pensaba: «No puedo más». Pero gracias a Iván y a mi grupo, que me apoyaron muchísimo, seguí adelante. Me decían: «Fátima, ve a por ello, puedes hacerlo, estás preparada». No me salió bien en el Campeonato de España, pero después sí. De esta he aprendido que, en los momentos duros y difíciles, hay que ir aún más a por ello y disfrutar mucho más.

Pensando a largo plazo, ¿se ve en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Aún queda bastante. Me gusta ir año a año y centrarme en el presente. Nunca sabes lo que puede pasar en dos años.