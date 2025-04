Víctor Claver da su nombre a una pista de L’Alqueria

Víctor Luengo y Nacho Rodilla tuvieron el honor de dar nombre a las pistas 1 y 2 de L’Alqueria del Basket en 2017 y Rafa Martínez bautizó también la número 3 el 2 de octubre de 2022 en un acto multitudinario para homenajearle por sus 11 temporadas en el club. Pero desde ayer son ya cuatro las pistas de L’Alqueria que rinden homenaje a un jugador histórico del club, ya que Víctor Claver se suma a este selecto grupo de jugadores dando nombre a la pista 4.

El de Maristas, formado en la cantera del club y único jugador valenciano en llegar a la NBA, recibe así el homenaje anunciado cuando se retiró el pasado verano, después de nueve temporadas defendiendo los colores taronja en dos etapas.

Claver llegó al Valencia BC en 2003, en edad cadete y procedente del CD Maristas. Pasó a formar parte de la primera plantilla profesional en el curso 2006-07 y en su primera etapa como taronja disputó seis temporadas en las que fue pieza clave en el título de la Eurocup 2010. Con su regreso en 2021 tras una destacada trayectoria en el baloncesto americano y europeo y un periplo en la selección española absoluta con la que se colgó siete medallas (cuatro oros, incluyendo un Mundial y tres Europeos), ha aportado su oficio y experiencia durante tres cursos. «He intentado dar ejemplo dentro y fuera de la pista. Es un orgullo ver mi nombre en la pista numero 4 junto a las de Víctor Luengo, Nacho Rodilla y mi amigo Rafa Martínez», señaló Claver, que estuvo acompañado de familiares, amigos y algunos de los entrenadores con los que se formó. «Es un acto muy especial para nosotros. No hay duda de que Víctor se lo merece pero él no es solo patrimonio del Valencia BC. Estamos muy orgullosos de él pero no somos los únicos. Es un orgullo compartido, de mucha gente», explicó Enric Carbonell.

«Es uno de los referentes que los niños y niñas deben tener no por la NBA o por su palmarés sino a nivel humano, por su sencillez, por saber formar parte de un equipo, por haber hecho del trabajo sucio la labor mas hermosa del mundo. La familia de Víctor también es una referencia. Hay muchos motivos. Es historia viva de nuestro club, de nuestra ciudad y del baloncesto», completó. El acto estuvo presentado por el también exjugador Víctor Luengo, que repasó su trayectoria y se mostró orgulloso de que su «hermano pequeño» acabara por ser mejor que él. «Tuve el placer de compartir con él sus primeros pasos y ahora voy a tener el placer de compartir con él pista en L’Alqueria». n