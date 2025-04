Salta la alarma ‘taronja’ tras una semana dura

El primer equipo masculino del Valencia Basket cerraba ayer una semana para olvidar en la que ha sufrido dos duras derrotas y las dos en casa, en la Fonteta, un fortín que primero asaltó el Hapoel Tel Aviv y más tarde el UCAM Murcia para encender la ‘alarma taronja’.

El primer golpe y también el más duro llegaba el miércoles en la Eurocup. El Valencia Basket dejaba escapar una ocasión histórica de alcanzar una nueva final europea y con el factor cancha a su favor, caía por 92-94 en el tercer y definitivo partido de Semifinales frente al Hapoel Tel Aviv. Se esfumaba la opción más clara de acceder por la puerta grande y de forma directa a la Euroliga ya que ganando la Eurocup el Valencia habría obtenido una plaza directa en la máxima competición, uno de los grandes objetivos del club de cara a la próxima temporada, la primera en el Roig Arena. Ahora, el Valencia Basket tendrá que luchar en los despachos para lograr la ansiada presencia en la Euroliga.

Tras la decepción europea, volvía de nuevo la Liga Endesa a la Fonteta y de nuevo, la afición se llevaba otro disgusto con la derrota el sábado a manos del UCAM Murcia por 71-86. Una derrota dolorosa más que por su transcendencia en la clasificación, por la pobre imagen ofrecida por el equipo, algo que el propio Pedro Martínez reconocía preocupado en la rueda de prensa posterior al partido: «Tenemos que cambiar la dinámica en la que estamos. No es pensar en el siguiente partido, sino en responsabilizarse y ayudarnos unos a otros. Es un proceso. No he echado nada de menos pero estaría bien que todos nos preguntaremos qué podemos hacer para ayudar y no hablo de puntos porque eso a veces no depende de ti», afirmaba el técnico catalán dando un toque de atención a la plantilla.

Hacía casi un año que el Valencia Basket no perdía dos partidos consecutivos en la Fonteta y precisamente en 2024 fue el UCAM Murcia el que eliminaba a los taronja en los cuartos de final del playoffs de la Liga. Los murcianos demostraron de nuevo el sábado que le tienen tomada la medida al feudo del Valencia BC.

Tras un inicio aciago del mes de abril, el Valencia Basket inaugura hoy una nueva semana con el objetivo de dejar atrás las malas sensaciones y recobrar su solidez, especialmente en la faceta ofensiva, algo que faltó el sábado frente al UCAM Murcia y sobre todo, para recuperar la confianza en sí mismo.

La única lectura positiva de la eliminación de la Eurocup es que los de Pedro Martínez tienen por delante una semana ‘tranquila’ para trabajar y enmendar errores con un único partido en el horizonte. Eso sí, el examen de esta semana se presenta exigente ya que los de Pedro Martínez recibirán el domingo 13 a las 18.30 horas en la Fonteta al Unicaja Málaga, su máximo perseguidor en la clasificación.

Tras la jornada 26, se aprieta la clasificación ya que el Unicaja (cuarto en la tabla), recorta distancias y con 18-8 está ya a tan sólo una victoria del Valencia Basket (tercero con 19-7) y por tanto, en casa de ganar el domingo en la Fonteta empataría a 19 victorias pero superaría a los taronja en la tabla ya que en la primera vuelta se impuso el Unicaja en el Martín Carpena por 94-86 y por tanto, tienen el basket average a favor. El Valencia Basket necesita ganar al Unicaja para mantener la tercera posición.

Con el precedente de 2017

Aunque el Valencia Basket ha sufrido este año dos importantes varapalos: en la Copa del Rey (donde caía en cuartos frente al Dreamland Gran Canaria) y la Eurocup, donde se quedaba a las puertas de la Final, la historia da argumentos para el optimismo.

En la temporada 2016-2017 en la que el Valencia BC conquistó su hasta ahora único título de campeones de la Liga ACB y también con Pedro Martínez en el banquillo, el conjunto taronja había sufrido previamente sendos varapalos cayendo en la Final de la Copa del Rey ante el Real Madrid y en la Final de la Eurocup frente al Unicaja Málaga y además, en la Fonteta. Este año los taronja no han llegado tan lejos en Copa y Europa pero aún tienen a su alcance luchar por la Liga. n