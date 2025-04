J. Roig: «quiero ganar las 2 ligas de básquet»

El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso y gran mecenas del Valencia Basket, Juan Roig, destacó ayer durante la presentación de la decimotercera edición del Proyecto FER de apoyo al deporte valenciano que su sueño para este año es que el Valencia Basket se convierta en el primer club en hacer doblete en la liga masculina y femenina en la misma temporada.

Roig recordó que en 1984, año en el que en Los Ángeles se celebraban los Juegos Olímpicos, nacía otro gran proyecto en València: «En 1984 nació el Valencia Basket. Yo en esa época no sabía ni si el aro era redondo». Un proyecto, que, recordó inició con su hermano Fernando Roig «y con otros grandes amigos como Paco Raga que hoy no ha podido acompañarnos».

El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso y gran mecenas del Valencia Basket aprovechó para meter presión tanto al primer equipo masculino como femenino, que en la gala estuvieron representados por los entrenadores Rubén Burgos y Pedro Martínez y varios integrantes de la plantilla. Roig, como siempre, se mostró ambicioso: «Quiero que ganemos las dos ligas, la masculina y la femenina. En Europa hemos luchado, hemos competido bien pero no ha podido ser. Ahora vamos a por las Ligas».

Interpelado sobre sus deseos y sueños para este año 2025, Roig contestó con humor: «Si empiezo a decir los sueños que tengo se acojonan los que están aquí». En ese sentido, Roig apuntó que «ojalá» sean los primeros en ganar la liga en las dos categorías en el mismo año.

Ilusionado con el Roig Arena

También se mostró ilusionado con el próximo estreno del Roig Arena, pabellón construido cien por cien con dinero de su patrimonio personal: «también quiero para este año que lo del Roig Arena salga bien». Roig apeló a la Cultura del Esfuerzo: «cuando hablo con los deportistas del Proyecto FER lo que más me impresiona es la cantidad de horas que entrenan cada día. La gente no sabe muchas veces todo el esfuerzo que hay detrás». En este sentido, poniendo como ejemplo a la atleta Paula Blanquer, hija de Rafa Blanquer, resaltó: «El apellido no sirve para nada, pero es el esfuerzo lo que vale».

Por otro lado, el mecenas deportivo también habló del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, la carrera a la que da impulso junto al Medio Maratón a través de la Fundación Trinidad Alfonso y que se ha convertido en una de las mejores del mundo.

«En el Maratón seguimos soñando con el récord del mundo, subiremos la apuesta a ver si lo batimos. Este año no hubo récord pero tuvimos a 35.000 personas corriendo y fue un orgullo para todos nosotros».

Asimismo, Juan Roig también se acordó de la dana del pasado 29 de octubre y de todos sus afectados a los que también dio su apoyo con el programa Alcem-se Esport de la Fundación Trinidad Alfonso, que destinó una ayuda económica a 254 clubes y centros educativos afectados por la tragedia. «Ante situaciones excepcionales hay que tener reacciones excepcionales. «Es muy bonito ayudar a la gente». n