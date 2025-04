El Valencia Basket muere en la orilla tras un partido vibrante con dos prórrogas

No pudo ser. El Valencia Basket cayó derrotado contra el Baskonia (125-128) tras un partido vibrante que tuvo dos prórrogas. Los de Pablo Laso habían sometido a los de Pedro Martínez, sin Chris Jones por molestias en la rodilla izquierda, que habían pasado todo el partido por detrás en el marcador. Los 36 puntos de Markus Howard y los 27 de Trent Forrest castigaron a los taronja, pero Jean Montero no se quedó atrás con sus 32 unidades y 42 de valoración, además de anotar el espectacular triple sobre la bocina que forzó la prórroga tras haber remontar una diferencia máxima de 13 que a falta de cinco minutos era de 10. En un primer tiempo extra los taronja fueron superiores y llegaron a ganar de 4, pero dejaron escapar con vida a los vitorianos y acabaron pagándolo en una segunda prórroga a la que los visitantes llegaron con más gasolina. El récord histórico de 125 puntos del Valencia Basket en la Liga Endesa no fue suficiente.

Los primeros cuatro puntos del partido corrieron a cargo de Howard y Diop, hasta que Nate Sestina inauguró el casillero taronja tras dos minutos de buenas defensas baskonistas y malos tiros del Valencia Basket. El posterior intercambio de triples de Ojeleye y Luwawu-Cabarrot empezaba a dejar entrever un partido de muchos puntos, pero en el caso de los taronja el tiro exterior estaba siendo el único recurso para franquear la defensa de un equipo visitante que también dominaba el rebote. La entrada en el partido de Brimah permitió ganar presencia en el juego interior, pero el ataque seguía atascado y muy lejos del ritmo anotador del Baskonia, acertado tanto en el tiro de dos puntos como en el de tres y con Howard cada vez más enchufado: anotó 12 puntos en el primer cuarto. El marcador de 9-19 obligó a Pedro Martínez a pedir el primer tiempo muerto tras siete minutos de partido. Los suyos respondieron con un triple de Puerto y una penetración de Jovic, pero los vitorianos tenían respuestas para todo y mantenían la renta. De hecho llegaron a mandar de 12 hasta la última canasta de López-Arostegui que supuso el definitivo 19-29.

Jean Montero se cargó el equipo a las espaldas en el segundo cuarto / Eduardo Ripoll

El dominio visitante continuaba con un 2+1 de Luwawu-Cabarrot que elevaba la renta a 13 y a la que también respondía el vizcaíno con un mate. Aunque un triple afortunado a tablero y dos tiros libres de Jean Montero evitaban que la sangría creciera, el Baskonia sumaba los rebotes ofensivos a su dominio y mantenía un ritmo inabarcable. A las malas noticias se sumaba un duro golpe de Sergio De Larrea en el costado derecho durante una acción de tiro que le obligaba a abandonar la pista, aunque afortunadamente no era grave y podría reaparecer más adelante. Era el dominicano el que asumía los galones para mantenerle el pulso a Luwawu-Cabarrot y ante el mínimo amago de reacción en un contragolpe culminado por Ojeleye para el 32-41 detuvo el partido Pablo Laso. Samanic anotaba tras la reanudación, en la que se reincorporaba Markus Howard. Al Valencia Basket le dejaban de entrar incluso algunos tiros asequibles y a estos fallos se sumaban las pérdidas. La aparición de Badio sostuvo a los taronja con una canasta desde el suelo, el posterior robo y anotación y más adelante un rebote y asistencia para el triple de Puerto que reducía la desventaja a cuatro puntos. La respuesta a este parcial llegó en un 2+1 de Diop y con un intercambio de triples entre Puerto y Howard llegó el descanso con el 44-51 en el marcador.

El primero en anotar en el tercer cuarto fue Jaime Pradilla. De Larrea, ya recuperado, también sumaba. El ataque baskonista también funcionaba, pero un robo y el posterior triple de Montero volvieron a poner al Valencia Basket a cuatro. Sin embargo, Forrest daba la réplica con recuperación y canasta de dos y la muñeca de Howard volvía a calentarse con su primer triple de la segunda mitad del partido. Se habían vuelto a poner 11 arriba los visitantes y calmó las aguas Costello al anotar, en su sexto intento, de tres. En ese momento llegó otro contratiempo en una mala caída de Pradilla, que tropezó con Sedekerskis tras errar un lanzamiento, aunque por fortuna tampoco fue a mayores. Le sustituyó con éxito Sestina, que anotó de tres después de dos rebotes ofensivos. Inmediatamente después llegó el mate de Reuvers para el 60-64 con el que Pablo Laso pidió un obligado tiempo muerto. Nada enfada más a un entrenador que perder el balón en el primer ataque tras el parón, pero así fue... y con dos puntos de Sestina a la contra. Incluso tuvieron una nueva transición para empatar los de Pedro Martínez, pero no lograron culminarla. La igualada llegó de la mano de Reuvers pero tardó escasos segundos Forrest en romperla de nuevo y en un suspiro volvieron a ponerse con seis de ventaja los vitorianos sumando desde la pintura. No logró anotar el Valencia Basket tras el tiempo muerto y sí lo hizo Samanic para el +8. En el último suspiro, la picardía de Jean Montero al recibir una falta que aún estaba fuera de bonus forzó tres tiros libres que hicieron que lloviera menos, pero un triple inverosímil de Howard con la ayuda del tablero ponía el 68-76 sobre la bocina.

El tercer cuarto había dejado brotes verdes, pero hacía falta una marcha más para remontar el partido. Y la puso, quién si no, Montero, que asistió a Costello, anotó en el siguiente ataque y después recibió la falta en ataque de Jaramaz y dio una nueva asistencia para el triple de Ojeleye que ponía a los taronja a tres. Pradilla regresó a lo grande para palmear hacia dentro el rebote de un tiro errado, pero en ese momento la mayor pesadilla era Forrest, que completó una acción de 2+1. La mejora en defensa se veía mermada por los problemas en el rebote y Samanic sacó petróleo tras dos tiros fallados sobre la bocina en el mismo ataque. El lanzamiento sobre la bocina que sí entraba era el posterior de Forrest para alcanzar los 20 puntos y poner un 77-87 a falta de cinco minutos que exigía una reacción urgente. En ese momento llegó el intercambio de mates: primero Ojeleye, a continuación Hall y después Reuvers. Los de Pedro Martínez no lograban abandonar una dinámica en la que iban continuamente a remolque y el Baskonia tenía respuestas para todo, excepto para las diabluras de Jean Montero, autor de un 2+1 que daba oxígeno. Se comió a continuacón Samanic los cinco segundos para sacar y Sestina castigó con un triple que ponía el 89-91 en el marcador. El interior baskonista volvió a equivocarse con una falta en ataque que desataba los cánticos de 'Sí se puede' en La Fonteta a falta de dos minutos. Y se podía. Howard ya no era el de la primera parte y falló un triple importante, tras lo cual una acción no especialmente bien defendida permitió a Badio poner a los taronja a uno. Se redimió Sedekerskis de haber fallado un tiro libre importante al anotar de dos y las cosas se complicaban con un triple fallado de Montero que buscaba sin éxito una falta y devolvía la posesión al Baskonia a once segundos del final. De forma inexplicable Samanic decidió tirar en vez de esperar a la falta y tras su fallo aún quedaban segundos suficientes para cruzar la pista y que el triple forzadísimo de Jean Montero sobre la bocina acabara dentro para forzar la prórroga en La Fonteta (94-94).

Del éxtasis a la amargura

Howard reseteó rápidamente y empezó el tiempo extra con un triple. Le respondió Montero completando una serie de tres tiros libres. Y por fin, por primera vez desde el 5-4, un triple de Badio puso por delante al Valencia Basket con una renta de tres puntos. Se encargaba Howard de recortar distancias desde la línea y, aunque el senegalés falló de tres, Puerto capturó el rebote y Montero anotó a tabla. En una nueva serie de tres tiros Sedekerskis anotó los dos primeros y Forrest se hizo con el rebote del tercero, pero el Baskonia agotó la posesión estando uno abajo entre Badio y Montero elevaban la máxima a cuatro. Con un intercambio de triples entre Howard y Puerto y un 108-104 en el electrónico se vio obligado a pedir tiempo muerto Pablo Laso. El partido se reanudaba con un afortunado 2+1 de Hall, pero volvió a crecerse Badio con dos puntos más. Tras los pasos de Forrest en el siguiente ataque, la decimoséptima pérdida visitante, los taronja no aprovechaban la oportunidad de sentenciar y el castigo era severo: triple de Howard para el empate a 110. Solicitó tiempo muerto Pedro Martínez para gestionar los últimos once segundos del partido. Esta vez no fue capaz de anotar Montero en su lanzamiento desde la media distancia y el partido se marchó a una segunda prórroga.

Ojeleye fue otro de los más destacados / Eduardo Ripoll

No entró el primer triple de Sestina y con dos tiros libres de Sedekerskis se volvió a adelantar el Baskonia un tiempo después. Ojeleye se hizo fuerte, no obstante, para dar una réplica inmediata bajo el aro. Erraron ambos equipos de tres y un 2+1, otra vez del lituano y suponiendo la quinta personal de Jovic, dio el +3 a los de Pablo Laso. Poco había podido descansar Montero, pero encontró el pasillo para anotar a placer a continuación. El que volvía a las andadas era Forrest con un nuevo triple y después, aprovechando el quinteto pequeño que tenían los vascos sobre la pista, salió airoso el Valencia Basket de un ataque con tres tiros errados para sumar dos puntos desde la línea de tiros libres de la mano de Matt Costello. Sin embargo, llegaban más problemas con las anotaciones de Howard y Forrest para colocarse 116-122. Este último, sin embargo, volvió a meter a los taronja en el partido al cometer una falta innecesaria tras fallar su tiro libre adicional que suponía su quinta personal y concedía dos tiros libres que no erró Puerto. Solo metió Jaramaz uno de sus dos lanzamientos posteriores desde la línea y Montero, que nunca dejó de creer, completó una acción de cuatro puntos: canasta, un tiro libre adicional por la falta y otro por técnica a Pablo Laso por protestar. 122-123 a falta de un minuto. Una pérdida de Badio en el peor momento posible tras un tapón de Reuvers permitió a Sedekerskis anotar a la contra. Falló Montero un triple a la desesperada y Howard puso la puntilla con dos tiros libres que completaban su exhibición con 36 puntos. No entró el tiro de tres de Puerto tras el último tiempo muerto del partido y el de Badio sobre la bocina solo pudo maquillar el marcador definitivo de 125-128. Se escapó un partido que por momentos estaba perdido y por otros ganado, pero el Baskonia llegó mejor a la segunda prórroga y se hizo con un triunfo vital para su lucha por jugar el playoff. Ya tenía su billete asegurado el Valencia Basket, pero se complican las opciones de segundo puesto.