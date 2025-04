Los ‘taronja’ mueren en la orilla

No pudo ser. El Valencia Basket cayó derrotado contra el Baskonia (125-128) tras un partido vibrante que tuvo dos prórrogas. Los de Pablo Laso habían sometido a los de Pedro Martínez, sin Chris Jones por molestias en la rodilla izquierda, que habían pasado todo el partido por detrás en el marcador. Los 36 puntos de Markus Howard y los 27 de Trent Forrest castigaron a los taronja, pero Jean Montero no se quedó atrás con sus 32 unidades y 42 de valoración, además de anotar el espectacular triple sobre la bocina que forzó la prórroga tras haber remontado una diferencia máxima de 13 que a falta de cinco minutos era de 10. En un primer tiempo extra los taronja fueron superiores y llegaron a ganar de 4, pero dejaron escapar con vida a los vitorianos y acabaron pagándolo en una segunda prórroga a la que los visitantes llegaron con más gasolina. El récord histórico de 125 puntos del Valencia Basket en la Liga Endesa no fue suficiente.

Los de Pedro Martínez no lograban abandonar una dinámica en la que iban continuamente a remolque y el Baskonia tenía respuestas para todo, excepto para las diabluras de Jean Montero, autor de un 2+1 que daba oxígeno.

Aún así, el triple forzadísimo de Jean Montero sobre la bocina acabara dentro para forzar la prórroga en La Fonteta (94-94).

Howard reseteó rápidamente y empezó el tiempo extra con un triple. Le respondió Montero completando una serie de tres tiros libres. Y por fin, por primera vez desde el 5-4, un triple de Badio puso por delante al Valencia Basket con una renta de tres puntos. Los taronja no aprovechaban la oportunidad de sentenciar y el castigo era severo: triple de Howard para el empate a 110, y forzar la segunda prórroga.

El Baskonia llegó mejor a este segundo tiempo extra y se escapó un partido que por momentos estaba ganado. Por suerte, el Valencia Basket ya tenía el pase al play-off asegurado, pero se complican las opciones de segundo puesto.