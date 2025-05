Llegó la hora de la verdad. Cuarenta minutos, o quién sabe si alguno más, separan al Valencia Basket de una nueva final de la Liga Femenina Endesa. La quinta consecutiva. Pero no contra el rival de las cuatro anteriores, el Perfumerías Avenida, que esta vez se ha cruzado en el camino hacia el título en las semifinales. Las salmantinas no se han perdido ninguna de las últimas 18 y no lo van a poner nada fácil en la madre de todas las batallas.

La eliminatoria, a ida y vuelta, empezará de cero cuando el balón se ponga en juego en el salto inicial a las 19:00. Y es que ambos equipos firmaron el jueves un resultado tan poco habitual en el baloncesto como el empate. Concretamente, a 76 puntos. 29 de ellos corrieron a cargo de Raquel Carrera, que firmó una exhibición descomunal al anotar 11 de sus 12 tiros de campo y capturar 7 rebotes, que le condujeron a una valoración de 47. No se veía algo igual en el playoff de la competición doméstica desde hace 16 años. Si la interior rinde a un nivel cercano al de Salamanca y se suman a la causa otros de los pesos pesados del equipo, la final estará cerca de ser una realidad.

Y es que no solo está en juego la lucha por el título. Esta eliminatoria es más importante si cabe que una posterior final, porque es la que decide quién se lleva el billete a la próxima Euroliga. El Girona ya tiene su plaza asegurada por ganar la liga regular y otra de ellas será para el Casademont Zaragoza si confirma hoy su pase a la final tras ganar de 19 la ida o, en caso de remontada catalana, para el Jairis en calidad de campeonas de la Copa de la Reina. Por tanto, quien hinque la rodilla esta tarde en La Fonteta no podrá disputar el año que viene la máxima competición continental sino una Eurocup que sabe a poco.

Rotación comprometida

El Valencia Basket viene desde hace semanas muy castigado por las bajas. Las lesionadas Kristine Vitola y Queralt Casas, además de la embarazada Cristina Ouviña, no están disponibles para la cita. Sí lo está, aunque entre algodones, Leticia Romero, que reapareció el jueves con 11 minutos apenas dos semanas después de la operación de su fractura en un dedo. Además, Rubén Burgos sigue echando mano de Alicia Flórez y tiene a la recién llegada Mama Dembele.

La situación de la enfermería condiciona mucho la rotación y así se vio en la ida, en la que Turner (28), Iagupova (34), Fiebich (30) y Carrera (31) se repartieron casi todos los minutos. Menor fue la participación de Torrens (13), Fingall (22), Alexander (20) y Mavunga (5). Las taronja deberán ser un equipo más coral que en el choque del jueves para dar ese punto extra que les permita dominar el encuentro. En Salamanca fueron a remolque durante la mayor parte del encuentro y unos fantásticos últimos cinco minutos permitieron neutralizar la desventaja y conseguir un empate que se dio por bueno.