El Valencia Basket cae en la cancha del líder (96-89)

El Valencia Basket no pudo frentar al líder, al Real Madrid en su propia cancha y caían por 96-89 sumándose así a la lista de 'víctimas' de los blancos que acumulan 18 victorias consecutivas. Los de Pedro Martínez llegaban al Movistar Arena con la vitola de haber sido los últimos que habían logrado doblegar a los blancos, una proeza que se remontaba al 22 de diciembre en la primera vuelta. Esta vez, los taronja no pudieron repetir la gesta y caían en la 30ª jornada de la Liga Endesa sufriendo su novena derrota de la temporada en la competición liguera. El Valencia Basket sólo desplegó su juego a ráfagas y no pudo superar a un Real Madrid que se adueñó del partido definitivamente tras el descanso liderado por el dominicano Andrés Feliz.

Antes del partido se guardaba un minuto de silencio por el fallecimiento del mítico jugador del Real Madrid, Rafa Rullán, a los 73 años.

Con Montero, Badio, Ojeleye, Pradilla y Costello iniciaba el partido el Valencia Basket mientras el Real Madrid lo hacía con Campazzo, Abalde, Musa, Ndiaye y Tavares. Duelo de triples en los primeros compases con Ojeleye y Musa como protagonisas. (5-5 min., 3). El Real Madrid trataba de imponer la envergadura de Tavares en la zona y el Valencia Basket trataba de inferir velocidad al juego para impedir que la defensa local se asentase. Primeros movimientos en el banquilllo, Pedro Martínez sacaba a Puerto y Reuvers y sentaba a Cosello y Ojeleye. Reuvers, con un triple apretaba el marcador (11-10) y poco después, Puerto, con otra canasta de 3, lo igualaba (13-13 min. 15).

El Real Madrid aceleraba y con el contraataque como arma se escapaba (20-15) y Pedro Martínez pedía tiempo. La defensa del Real Madrid hacía daño ahora mientras el Valencia Basket dejaba demasiados huecos que aprovechaban los locales. El Real Marid alcanzaba los 10 puntos de renta (27-17 min., 9). Volvía Montero en los últimos segundos del cuarto. Suficiente para en un alarde de manejo de balón, recortar distancias: 27-20 min. 10.

El Valencia Basket aceleraba el ritmo

Y también Montero, con un triple, daba los primeros puntos al Valencia BC en el segundo cuarto (29-23). El Real Madrid mantenía su dominio en la zona mientras el Valencia BC optaba por un juego rápido y tiro exterior. Ojeleye se sumaba a Montero en esta faceta. Martínez daba entrada a Brimah para tratar de equilibrar el juego interior. El Real Madrid seguía mandando (36-28 min. 14) pero el Valencia BC no dejaba que los locales se escapasen. Con pases rápidos lograban sorprender a la defensa madridista para volver a apretar el marcador (36-32 min. 15). El rebote favorecía al Real Madrid que evitaba que el Valencia Basket diese la vuelta al marcador y conservaba una ‘distancia de seguridad’, pero ésta era cada vez más corta. La defensa taronja provocaba pérdidas de balón en el conjunto blanco. El Valencia Basket seguía luchando cada acción, seguía corriendo, y el esfuerzo daba sus frutos. Un triple de Reuvers motivaba el tiempo muerto de Chus Mateo con 46-44. El marcador no se movía y así se llegaba al descanso.

Ambos equipos saltaban de nuevo a la cancha con intensidad y con la consigna de incrementar la presión ofensiva. El Real Madrid atacaba al Valencia BC con sus propias armas y confería mayor velocidad a su juego. Los blancos dominaban estos primeros minutos del tercer cuarto y volvían a estirar su ventaja (55-48 min. 23). El Valencia Basket tenía claro que la fórmula consistía en seguir jugando rápido pero faltaba mayor acierto ofensivo. Los blancos dominaban el rebote defensivo y también hacían mucho daño en el rebote ofensivo mientras seguían anotando debajo del aro (62-55). El Valencia Basket buscaba ahora otros recursos ofensivos y trataba de encontrar un juego más vertical con penetraciones a canasta. Puerto acercaba al Valencia Basket de nuevo. La renta local se estiraba y menguaba a ráfagas pero siempre con el Real Madrid mandando. Una canasta de Feliz cerraba el tercer cuarto con un preocupante 74-63.

El Madrid se escapaba

En los primeros compases del último cuarto poco cambiaba el panorama. El Real Madrid prolongaba su dominio impidiendo que el ataque taronja fluyese con facilidad. La defensa del Valencia Basket no funcionaba ahora y el ataque estático de los blancos funcionaba con efectividad. La ventaja local seguía creciendo (85-71) mientras el Valencia BC buscaba un revulsivo que no llegaba. Los triples ahora no entraban y la frustración llevaba a los taronja a perder balones. El dúo Feliz-Tavares se convertía en una pesadilla para los de Pedro Martínez. El Valencia Basket necesitaba incrementar su eficacia defensiva y así lo hacía, recortaba distancias (92-81) pero los minutos se agotaban y el Real Madrid estaba cada ve más cerca de prorrogar su racha victoriosa. Un triple de López-Arostegui dejaba el marcador final en 96-89.