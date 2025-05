"Espero que esta medalla sea sólo el principio de esta nueva etapa"

¿Cómo sabe esta primera medalla tras iniciar una nueva etapa con Belén Carro como compañera?

Estoy muy contenta, la gente nos daba como unas de las favoritas pero hay que jugar, no conoces bien aún a los equipos y nunca sabes cómo va a ir. Fue difícil porque hacía mucho viento. Es bonito jugar en casa pero no es fácil tampoco, tienes más responsabilidad. Fue una pena no llevarnos el oro pero contentas con esta plata. Espero que este podio sea sólo el principio de esta nueva etapa.

En la Final cayeron ante la joven pareja francesa Saofe Duval y Anouk Dupin por un igualado 2-1 (21-17, 15-21, 20-18. ¿Cómo fueron esos puntos finales?

La verdad es que es una pena porque tuvimos en nuestra mano la victoria. Se decidió en un tie-break 20-18 muy igualadado. A nivel físico fue muy duro, era un equipo que defendía muy bien. Al menos dimos espectáculo.

De momento València ha acogido un torneo Future. ¿Le gustaría poder jugar un Challenge o un Elite en València?

Es una pena que no se hagan torneos internacionales de más nivel como se hace en otros países. Hace años se hacía torneos World Tours en España pero ahora los españoles tenemos que salir siempre fuera.A nivel de puntos y ránking ayuda mucho a los equipos locales. Ojalá antes de que me retire podamos vivir algún Challenge o un Élite en España y por supuesto, ojalá en la Comunitat Valenciana.

Uno de los aspectos más duros del vóley-playa es precisamente que tienen que viajar mucho y a lugares lejanos. ¿Cómo lo lleva?

Sí, justo este fin de semana nos vamos a China, venimos de Brasil, de México...son viajes muy costosos, con jet lag. Si jugásemos más en España todo sería más fácil.

¿Cómo lleva el primer año de la era Post-Liliana Fernández?

No es un año fácil, ha cambiado todo mucho a nivel equipo. La experiencia de jugar con Liliana y contar con Sebastián Menegozzo como entrenador fue increíble.

Los roles han cambiado. Ahora con Belén (26 años) le toca a usted ejercer de veterana de la pareja ¿es así?

Sí, he aprendido mucho con Liliana en estos años. La experiencia de los Juegos Olímpicos me ha ayudado mucho a gestionar situaciones enlos torneos. Además, justo la diferencia de edad entre Belén y yo es la misma que tenía con Lili, solo que ahora la mayor soy yo y me toca un poco llevar las riendas. Belén y yo estamos mejorando cada día, tenemos que acoplarnos como equipo y cada torneo es clave para ello. No es lo mismo la competición que estar entrenando.

