«Llegamos en buen momento y con ganas de disfrutar de la final»

El Valencia BC llega a su quinta final consecutiva y con el único objetivo de lograr el tercer título seguido, ¿no?

Sí, estamos muy contentas con el trabajo hecho en estas eliminatorias y en toda la temporada y ahora vamos a por una nueva final.

Llegan además eliminando a un Perfumerías Avenida que llevaba 18 finales seguidas. ¿Le da esto aún más mérito a la clasificación?

Al final el Perfumerías siempre es un equipo a batir, que siempre tiene jugadoras que demuestran que saben jugar estos partidos. Ha sido una eliminatoria muy competida y muy bonita para el espectador. Era complicado porque uno de los dos equipos se iba a quedar fuera y sin Euroliga, pero al final estamos contentas por haberlo logrado y por la parte que nos toca.

Se sufrió un poco en cuartos ante el Joventut y también contra el Perfumerías, pero tiene la sensación de que el equipo va a más en este playoff?

Sí, al final hemos ido creciendo durante toda la temporada y estamos contentas con toda la gente que se ha ido sumando. Hemos perdido también muchas jugadoras por el camino, muchas lesiones y llegamos en un buen momento y con ganas de disfrutar de esta final.

A nivel personal, al margen de su exhibición en Salamanca con 47 de valoración y de su buen partido en la vuelta ante el Perfumerías, ¿se encuentra en su mejor momento de forma físico y de confianza?

Bueno, estoy bien, cada día más contenta, cogiendo confianza y ritmo de juego para poder ayudar al equipo en lo que pueda y en lo que haga falta.

¿Recuerda algún partido tan redondo como el que jugó en Salamanca?

No, que va, no he metido tantos puntos habitualmente.

A veces no es bueno ir de favoritas, pero es evidente que ese cartel lo lleva el Valencia Basket por las últimas Ligas ganadas, el factor pista, los precedentes. ¿Lo comparte?

Bueno, ya se demostró en la Copa de la Reina que ser favoritas es lo de menos, que cualquier equipo en esta Liga compite y puede ganar, pero estamos contentas y asumimos el rol de favoritas porque tenemos jugadoras que son muy buenas y competimos para ello, pero va a ser una final dura, tanto el jueves en casa como el domingo en Zaragoza.

Es la tercera vez que se viaja a Zaragoza a por un título este año y las dos primeras no acabaron bien, pero seguro que querrán hacer bueno el dicho de a la tercera va la vencida…

Habrá que quitar el mal de ojo a Zaragoza.

¿Dónde ve el principal peligro del Zaragoza?

Creo que colectivamente juegan muy bien, tienen jugadoras muy buenas como Mariona, Helena, Merryt (Hempe) que se incorporó tarde pero que se ha acoplado genial al equipo y creo que les está ayudando mucho. Va a ser un partido complicado seguro.

¿Se atreve a poner una nota a la temporada a pesar de faltar aún la final? ¿Cómo valora el curso hasta llegar a este momento?

Creo que ha sido una buena temporada en general, hemos tenido momentos malos como le puede pasar a todos los equipos y la valoro bien. Conseguir títulos está muy bien y a todas nos gusta ganarlos. Ganamos la Supercopa y nos habría gustado lograr la Copa o una Euroliga en la que al menos jugamos la Final Four, pero hay que valorar al colectivo en general, cómo hemos competido y hemos ido creciendo, pasar esos momentos malos y volver a estar bien.

Y por último, no hay confirmación oficial pero acaba contrato y se da por hecho que va a continuar el año que viene en València. ¿Puede estar la afición tranquila o se sigue negociando?

Yo he estado aquí muy contenta y sigo muy contenta con el club, pero ya se verá cuando terminemos la temporada.

