El Valencia BC golpea primero y podría ser campeón en Zaragoza

El Valencia Basket tiene ya a tiro la que sería su tercera Liga Femenina Endesa consecutiva. La sufrida victoria de este jueves en La Fonteta (75-65) les da la opción de ser campeonas el domingo en Zaragoza, aunque para poner el 1-0 en la final tuvieron que sufrir hasta el final, con un rival que se puso a un solo punto y que demostró el porqué de su primera clasificación para una final de Liga. Ahora solo falta saber si los aplausos de La Fonteta a las jugadoras al final del partido serán los últimos en este pabellón y si la final volverá a València en un tercer partido de la final.

Rubén Burgos salía de inicio con el quinteto habitual de los últimos partidos, con Yvonne Turner, Alina Iagupova, Leo Fiebich, Nadia Fingall y Kayla Alexander. La igualdad era máxima en los primeros minutos, con Alexander respondiendo a cada canasta de Mariona Ortiz y poco acierto hasta el ecuador del primer período, al que se llegó 7-6 tras canasta de Mawuli y triple de Turner.

Carlos Cantero era el primero en mover el banquillo con un doble cambio pero a pesar de un triple posterior de la extraronja Merrit Hempe, el Zaragoza siguió sufriendo para frenar a las interiores taronja, con una Mavunga que anotaba también bajo el aro y desde el 6,75 para ayudar a cerrar un parcial de 10-0 con otro triple de Iagupova.

El técnico visitante se veía obligado a parar el partido de nuevo a 2:49 para el final del primer cuarto y con 17-10 en el marcador. Nada logró cambiar para frenar a una imparable Mavunga que logró sumar de nuevo para poner el 21-12, ya con 9 puntos en su haber.

Poderío interior taronja

Si en los primeros diez minutos habían sido Alexander y Mavunga las grandes referencias ofensivas taronja, en el segundo tomaron el testigo las otras dos interiores, Raquel Carrera y una inspirada Nadia Fingall, desde media distancia y bajo el aro.

Eso sí, el 27-12 que llegó a reflejar el marcador despertó también a las visitantes, lideradas por una gran Mawuli y una Nystrom que anotaba también desde el 6,75.

Pese a ello, de nuevo Fingall y Alexander cerraba el segundo cuarto con cuatro puntos más que pusieron el 37-24.

El primer partido de la final, quizá el último del equipo femenino en La Fonteta, se ponía de cara para las taronja, superiores en cada estadística pero con apenas seis anotadoras y mucha dependencia de las interiores, con 29 puntos entre Alexander, Fingall, Carrera y Fingall. Con 20 minutos por delante y con el factor Fonteta a favor, había que mantener la intensidad hasta el final para viajar a Zaragoza con el 1-0 en la final.

Reacción visitante

El Zaragoza no bajaba los brazos. Estaba en su primera final de Liga e iba a vender cara su derrota, con Mawuli anotando de tres y Mariona sumando después para poner un 37-29 al poco de la reanudación.

Las taronja no perdían los nervios, Alexander volvía a mostrarse dominante en la zona y Fiebich sumaba sus primeros puntos con un triple que puso el +13 (44-31). Con el intercambio de canastas, la ventaja bajaba por momentos de la barrera de los 10 puntos, pero no fue hasta el final del tercer cuarto cuando se redujo hasta un +7 inquietante tras una acción de Evans a 20 segundos para el final. Una diferencia que no tardó el agrandar Leti Romero casi sobre la bocina para poner el 54-45 antes del último cuarto.

El Zaragoza se puso a un punto

Evans, desde el 6,75, se empeñaba en mantener con vida al Zaragoza, pero de nuevo Alexander y Leti Romero desde el 6,75 mantenían la tranquilizadora barrera de los 10 puntos para las locales en los primeros minutos del último período (61-51).

Nada estaba resuelto aún y Oma y Nystrom obligaron a Burgos a parar el partido con 61-55 a falta de 6:07 para el final.

Una buena defensa visitante y un posterior triple de Nystrom llevaban la inquietud a La Fonteta, que vio como de nuevo Oma pudo empatar con un nuevo triple que en esta ocasión no entró.

El balón quemaba y en el momento más delicado, apareció la sangre fría de Fiebich para dar alas a un Valencia Basket que cerró el partido con el acierto de Iagupova y Turner hasta poner el 75-65. Antes, eso sí, el Zaragoza llegó a ponerse a un solo punto tras una acción de Mariona. Al grito de ¡que bote La Fonteta, que bote La Fonteta!, la afición despedía a las jugadoras con la vista ya puesta en Zaragoza y la duda de si el de este jueves fue el último partido del Valencia Basket femenino en La Fonteta antes del traslado al Roig Arena. Solo en caso de victoria maña el domingo (a las 21:00), la final volvería de nuevo a La Fonteta en la que sería una despedida de infarto para el pabellón.