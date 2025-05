“Hay zonas que evito por mi seguridad y la de mi familia desde que empezaron las amenazas”

¿Dónde está el límite de la crítica y de la libertad de expresión de un aficionado de fútbol ante los directivos del club de sus amores? Esto es lo que debe dirimir un juzgado de instrucción de Valencia tras el juicio celebrado ayer contra tres aficionados por los delitos leves de amenazas y coacciones proferidas en redes sociales contra el director general del Valencia CF, Javier Solís. Además, uno de ellos también está acusado de seguirlo en actitud violenta junto a otras dos personas de noche y en un callejón oscuro a la salida de un evento en el Mercado de la Imprenta en diciembre de 2023.

“Cuando te pasan estas cosas, señores que no conoces que te siguen, te graban, te llaman sinvergüenza, párate aquí, en tono violento y estando solo, evidentemente todo ello te genera ansiedad”, confiesa ante la jueza Solís, quien reconoce que desde que comenzó a sufrir estas conductas de persecución, intimidación y acoso permanentes por parte de algunos aficionados “hay zonas que evito por mi seguridad y la de mi familia”.

Solís reconoce que es consciente de que “su labor profesional está sujeta a la consecuente crítica de los aficionados, pero siempre formulada desde el respeto”. Pero las publicaciones en la red social X, antigua Twitter, que motivaron la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional en febrero del pasado año van más allá y generan odio y violencia hacia su persona.

"Hay que acribillarles"

“Hay que poner explosivo plástico en la casa de Corona y Solís”, “Corona y Solís no vais a volver a dormir tranquilos hijos de puta”, “hay que acribillarles, hacerles la vida imposible y forzar a que se vayan de una puta vez”, “basta ya de cartelitos, tenemos que sacarlos a hostias”, son solo algunos de los múltiples mensajes amenazantes que se les atribuyen.

Aunque inicialmente la denuncia era por un delito de amenazas graves contra la integridad física y moral de Javier Solís, así como de un delito de coacciones, la Fiscalía finalmente no acusó y es la acusación particular, ejercida por el letrado del directivo del Valencia CF, el penalista Vicente Monzó, quien solicita una multa de 360 euros por los delitos leves de amenazas y coacciones. Más que la cuantía económica es el reconocimiento de que este tipo de actitudes violentas no se pueden permitir, aseguran desde la acusación. De hecho, hay otros dos procedimientos abiertos por hechos similares contra Miguel Ángel Corona.

Por su parte, los acusados, entre los que se encuentra un socio de Libertad VCF que promueve acciones y protestas contra la gestión de Meriton, alegan que con estos mensajes no le deseaban ningún sufrimiento a Solís, “solo era una crítica por la gestión deportiva del Valencia CF”. Asimismo, argumentaron en el juicio que los memes en redes era en tono jocoso y contra todos los directivos, “contra él personalmente no tengo nada, la afición del Valencia CF no es violenta, censuramos la violencia”, esgrime Alejandro M.

Había un cuarto investigado, padre de uno de los anteriores, contra el que finalmente no se dirige acusación. Las defensas en su informe insistieron en que calificativos como “vendidos, canalla, trilero o tomate Solís” no son constitutivos de delito. De igual modo enmarcan los tuits en un ámbito deportivo al recriminarle la venta de un jugador a coste 0 y la paralización de la cesión de Rafa Mir. “Aquí no estamos juzgando la gestión del Valencia”, remarcó la jueza zanjando el debate.