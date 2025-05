Landa se cae y abandona el Giro en la primera etapa

Tantas veces el ciclismo se convierte en un deporte ingrato, inhumano, que no respeta a nadie. Tantas veces injusto con Mikel Landa, el ciclista que no se merecía abandonar el Giro, el que llevaba semanas preparando y, a las primeras de cambio, de forma inesperada, un encontronazo, Landa que se cae por una calle que parecía no tener fondo; al hospital, duro golpe, retirada inesperada.

Landa dejó el Giro en ambulancia en una primera etapa en la que Juan Ayuso también se fue al suelo, aunque sin aparentes consecuencias. Landa dejó la ronda italiana en la primera de las tres etapas programadas en Albania, en una jornada inaugural que se resolvió al esprint y recompensó el soberbio trabajo en el puerto cercano a Tirana del conjunto del Lidl-Trek, sobre todo del madrileño Carlos Verona y del italiano Giulio Ciccone. Se esforzaban en favor de Mads Pedersen, que fue campeón del mundo, que ha hecho una magnífica temporada de clásicas y que nunca se corta en puertos de pocos kilómetros. Así que no falló a los compañeros, venció en la primera etapa y se llevó la recompensa de la ‘maglia rosa’.

Wout van Aert quedó segundo en una llegada. Pero, por lo menos, este sábado tendrá la opción de intentar ganar la contrarreloj. Será una ‘crono’ donde Ayuso tendrá la oportunidad de vestirse de rosa, aunque será el primero de los favoritos en tomar la salida. n