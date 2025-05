El Torrent CF golpea primero (2-1)

El San Gregorio sigue soñando con el ascenso a Primera RFEF, y motivos tiene para ello. Los torrentinos se llevan el primer asalto por la mínima tras vencer 2-1 al conjunto murciano, que en los minutos finales puso contra las cuerdas al conjunto taronja acortando distancia, que cayó como un jarro de agua fría.

Unos primeros minutos de partido en los que ambos equipos se han comenzado a tomar las medidas con idas y venidas de balón, pero sin ocasiones claras. Ya desde el comienzo la tensión y competitividad que conlleva disputar un play off de ascenso se empazaban a notar.

No le han salido las cosas como quería a La Unión, que llegaba al encuentro como favorito, pero que se ha visto sobrepasado por un buen Torrent CF los primeros 45 minutos. Unos taronja a los que solo les ha faltado un gol para completar un tiempo casi redondo en el que no han parado de acosar al rival varios remates a puerta.

Como una apisonadora han salido los valencianos al terreno de juego en la segunda mitad. Tal ha sido así que en el minuto 48, tras una peinada ‘impecable’ de Christian Albert, ha abierto el marcador Mati de cabeza. A partir de este momento, los visitantes no han podido respirar ni un segundo, ya que las llegadas consecutivas al área pequeña del Torrent han sido innumerables.

La Unión Atlético ha sufrido una baja importante entre sus filas, Seth Vega ha salido en camilla del campo y ha tenido que ser sustituido en el minuto 52 por Ferron.

En los mejores momentos del Torrent, tras un rechace del equipo rival, una volea pegada al palo desde dentro del área de Salcedo ha puesto por delante a los locales, que se han vuelto locos tras el gol que les ponía dos goles por delante de la eliminatoria.

La intensidad del partido no ha bajado, pese al resultado. Ambos han buscado más y más para que el encuentro no acabará 2-0. Las ocasiones no han parado de llegar y así se ha producido un penalti a favor de La Unión Atlética, tras una mano en el área, que se ha transformado en gol de Santos en el minuto 88.

Unos minutos finales de infarto para el conjunto taronja, que ha visto como tras hacer un muy buen partido podría escapársele la victoria. Y a punto ha estado, pues en el último instante del encuentro, tras una falta, Francis Ferrón ha anotado gol, que ha sido anulado por fuera de juego.

Un encuentro para el recuerdo que no olvidarán nunca ni los jugadores ni su afición que no ha parado animar a los valencianos con gritos de “si se puede”, “Torrent es de primera” o “échale huevos” y celebrando cada balón ganado y cada oportunidad. Así, las quejas al árbitro por cada acción no se han quedado atrás. También se han desplazado hasta el San Gregorio unos 30 aficionados de La Unión Atlética.

La vuelta se disputará el sábado 17 de mayo a las 18:00 horas en el estadio municipal de La Unión, donde el Torrent CF podrá hacer historia y clasificarse para la segunda ronda del play off de ascenso a Primera Federación.

Ficha técnica

2 – Torrent CF: Pablo, Ivi Martínez, Roan, Adri Pérez, Mati, Christian, Miguelon, Uri, Steven (Peleteiro, m.68), A.Lois, Acevedo (Franc Mateu, m.80)

1 – La Unión Atlético: Salcedo, Diego Ruiz, Gruillo, Santos, Pedrosa, Karim, Algísi, Armando, Sthe Vega (Ferron, m.52), Fabio, Rafa Ortiz

Goles: 1-0, m.48: Mati. 2-0, m.62: Salcedo. 2-1, m.88: Santos