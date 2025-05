El ataque de celos de Rodrygo roba el foco al adiós de Ancelotti

Mientras Carlo Ancelotti se tragaba el último sapo de esta etapa como técnico-portavoz del Real Madrid, al tener que responder preguntas sobre por qué el club aún no ha informado de su marcha si ya es público que va a ser seleccionador de Brasil, los ejecutivos blancos intentaban cerrar la contratación del joven central hispano-holandés Dean Huijsen en una reunión con su padre y sus agentes.

Con ocho canteranos

A tres jornadas del final de Liga, y con el Real Madrid deambulando por el limbo, la plantilla blanca se ha batido en retirada indisimuladamente. En la convocatoria para el partido de hoy (21:30) faltan Dani Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger, Mendy, Camavinga, Vinícius, Lucas Vázquez y Rodrygo. Nueve futbolistas que dejarán su lugar a la legión de canteranos a la que ha tenido que recurrir Carletto. El portero Sergio Mestre, los defensas Youssef, Jacobo, David Jiménez y Mario Rivas, el centrocampista Chema y los delanteros Gonzalo y Víctor Gómez completan la lista para medirse a un Mallorca que llega con aspiraciones europeas, lo que complicará al Madrid este encuentro en el que no puede permitirse el lujo de empatar o perder, porque eso dejaría en bandeja el título al Barcelona de Flick. El italiano tendrá que armar una defensa inédita que podría estar formada por David Jiménez, Asencio, Jacobo Ramón y Fran García.

Y todo en medio del esperpento que se escenificaba en Valdebebas pasadas las 12:30 horas, cuando el técnico comparecía ante la prensa en su doble condición de técnico del Real Madrid (tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026) y seleccionador de Brasil (a partir del 26 de mayo según anunció la Confederación Brasileña de Fútbol). "El Real Madrid sacará el comunicado cuando lo quiera sacar. Lo hará en los tiempos que estime oportunos y no hay nada más que añadir. Cada uno actúa cuando quiere actuar. Desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil y es un reto muy importante. Pero hoy soy todavía entrenador del Madrid y quiero acabar bien esta fantástica aventura", declaró con tono serio y visiblemente molesto. Luego Carlo se fue relajando y terminó agradeciendo a todos quienes han posibilitado el desenlace final de esta historia."Nunca he sentido que el Real Madrid no me quisiera. El club siempre me ha demostrado cariño. No podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida. El club necesita un nuevo impulso, y no hay que hacer un drama de todo esto. Doy mil gracias al club, a los jugadores y a la afición por estos seis años. Ya Xabi, a quien le tengo mucho cariño, espero que le vayan las cosas bien aquí", concluyó.

El plante de Rodrygo

Sin embargo, el protagonista de las últimas horas es Rodrygo. El brasileño, que ha perdido relevancia con la llegada de Bellingham y Mbappé, se negó a jugar en el clásico de Montjuic. Goes ha adoptado esta medida de fuerza que le ha hecho desaparecer de las alineaciones y con la que intenta que el club le abra la puerta este verano. El delantero, que se retiraba con molestias musculares del entrenamiento, suma un gol en sus 22 últimos partidos con el club. Rodrygo no quiere volver a vestir la camiseta blanca y varios equipos de la Premier esperan acontecimientos:Liverpool, City, Arsenal y United. Así que el Real Madrid despide la temporada a la deriva, sin nadie al timón y haciendo aguas.