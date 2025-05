Puerto renueva hasta 2027

Camino de ser una leyenda. Josep Puerto renueva dos temporadas más con el Valencia Basket para completar al menos 11 años con presencia en el primer equipo taronja, algo de lo que solo pueden presumir otros grandes referentes de la historia del club como Víctor Luengo, Bojan Dubljevic, Rafa Martínez y Sam Van Rossom.

El de Almussafes, a sus 26 años, suma casi 300 partidos con la camiseta taronja y está disfrutando de su mejor temporada como profesional, en la que su rendimiento en la Fonteta le llevó también a debutar con la selección española absoluta el pasado 25 de noviembre de 2024 en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense saliendo de titular en el partido de clasificación para el Eurobasket 2025 ante Eslovaquia, aportando 10 puntos en 25 minutos. Un honor que le permite ser el cuarto jugador del Mur dels Somnis que debutaba con la selección española absoluta.

El exterior valenciano está atravesando su novena temporada con presencia en la plantilla profesional taronja, la primera de ellas como capitán, en la que está realizando su mejor aportación a nivel estadístico tanto en la Liga Endesa como en la competición continental.

Josep Puerto llegó a Valencia Basket en la temporada 2012-13 en categoría infantil procedente del CB Marcelina Benifaió y pasó por todas las siguientes etapas de formación en L’Alqueria del Basket, siendo internacional con España en las categorías Sub16, Sub18 y Sub20 y consiguiendo la medalla de plata en el Europeo Sub20 de 2019. Su estreno en profesionales llegó de la mano de Pedro Martínez un 16 de diciembre de 2015 en un triunfo ante el Spirou Charleroi en el que el alero de Almussafes, con el 51 en la espalda, metió sus dos primeros puntos como taronja desde el tiro libre. Puerto fue acumulando experiencia, alternando los partidos con el filial con los entrenamientos con el primer equipo y apariciones ocasionales con la plantilla profesional, como su estreno en la acb el 5 de marzo de 2017 en la pista del Baskonia.

Dos cesiones y regreso

Tras dos cesiones en Oviedo y Castellón para seguir acumulando experiencia, en la temporada 2020-21 es reclamado de vuelta de su préstamo en el equipo castellonense dos semanas antes del inicio de la competición en la LEB Oro debido a una lesión de Vanja Marinkovic y ya se quedó toda la temporada en la disciplina del primer equipo masculino taronja, disputando 34 partidos.

Tras confirmarse su renovación, Josep Puerto mostró el orgullo de poder seguir en el club de su vida y además como capitán.

«Muy contento y con muchas ganas de ver lo que nos depara el futuro. Lo primero que se me viene a la cabeza es orgullo, como he dicho antes, de poder seguir representando el club de toda mi vida. Y también se me viene un sentimiento de responsabilidad, de intentar devolver la confianza que el club me ha dado, intentar dar lo mejor de mí mismo y seguir creciendo como jugador», dijo en declaraciones facilitadas por el Valencia Basket.

Cerca de alcanzar los 300 partidos como taronja a sus 26 años, Josep Puerto se mostró también ilusionado de poder vivir la transición hacia el Roig Arena. n