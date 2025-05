El Torrent se mete en la final por el ascenso a Primera RFEF

El Torrent CF ha hecho historia al clasificarse para la eliminatoria final por el ascenso a Primera Federación después de superar a La Unión Atlético por 0-2 en una ronda a doble partido.

El equipo que entrena Xavi Giménez llegó al feudo murciano con ventaja tras la victoria lograda en San Gregorio (2-1) en el encuentro de ida disputado hace una semana.

Lejos de especular con el resultado en La Unión, el conjunto taronja volvió a imponerse por 0-2 con goles de Mati Chavarría y Juanma Acevedo en los primeros quince minutos de partido.

Tras esta brillante clasificación, el Torrent volverá a estar en el sorteo de la ronda final que se llevará a cabo este lunes en los salones de la Real Federación Española de Fútbol en la ciudad del fútbol de Las Rozas.

Toda una gesta para un equipo y un club que no para de crecer. Al igual que en la primera eliminatoria, el conjunto taronja volverá a jugar la ida en San Gregorio y la afrontará con el hándicap de que en caso de igualdad no podrá ascender por lo que tendrá que hacer lo mismo que contra La Unión. Un ‘factor campo’ en contra por la clasificación liguera que se ha demostrado que no es tan importante. El Torrent puede con todo.

En la segunda parte, y pese a los arreones de La Unión, el equipo valenciano supo gestionar el tramo final del partido y se llevó la victoria para ganar la elimintoria y hacer historia. n