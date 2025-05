Valencia Basket es una máquina perfecta de anotar triples

Los éxitos del Valencia Basket serán desde el ataque o no serán. El equipo de Pedro Martínez llega al final de una temporada en la que ha sido un auténtico torbellino, algo que se plasma en los datos. Los taronja son el primer equipo en los rankings de valoración, anotación, rebotes, rebotes ofensivos, asistencias... y triples. Con los 16 que embocó el equipo este sábado en Girona el total de la temporada asciende a 425. Una cifra que no es baladí, pues deja atrás el récord de canastas de tres en una fase regular de la Liga Endesa, que se encontraba en posesión del Baskonia con los 419 que acumuló el conjunto vitoriano hace dos temporadas con Joan Peñarroya a los mados. El cuadro vasco acabó segundo y solo perdió seis choques, aunque luego en el playoff tropezó a las primeras de cambio al verse sorprendido por el Joventut de Badalona en dos partidos.

Un dato asombroso

El dato es especialmente asombroso si se compara con los números del resto de equipos de la competición. Y es que, tras los 425 del Valencia Basket, los que más se acercan son el Unicaja con 344 triples y La Laguna Tenerife con 334. En promedios la diferencia también es muy visible, con 13,3 por partido para las taronja y 10,8 en el equipo malagueño. Esto supone que en cada partido los valencianos suman una media de 40 puntos desde más allá del perímetro, casi la mitad de la anotación que suele ser necesaria para ganar un partido en la ACB. Con todavía dos partidos por disputar contra los tinerfeños y el Río Breogán, los de Pedro Martínez tienen a su alcance elevar la marca por encima de los 450 triples convertidos.

Además de ser el equipo que más emplea esta herramienta, el equipo taronja tiene un buen ratio de acierto del 37,1%. Es el séptimo equipo en esta estadística, pero a escasas décimas del tercero, el Unicaja con el 37,6%. Solo tienen una ventaja relevante el Barça (40,3%) y La Laguna Tenerife (38,7%).

Aquí entra en juego también el ranking de triples intentados, donde evidentemente los taronja sobresalen con 1.147 lanzamientos. Curiosamente, en los 32 encunetrsos disputados han probado suerte exactamente el mismo número de veces desde dentro y desde fuera del perímetro.

El que más se acerca a esa cifra de tiros de tres es el Leyma Coruña con 938 y solo hay tres conjuntos que tiran menos de dos: Río Breogán, Dreamland Gran Canaria y, nuevamente protagonista en los datos, La Laguna Tenerife.

De todas formas, los dos primeros tienen más de 200 tiros de diferencia con respecto a los lanzamientos de dos puntos y los últimos han probado suerte desde más allá del perímetro 174 veces más que desde dentro. El caso de los taronja es absolutamente único en un deporte en el que no es nada habitual recurrir con idéntica frecuencia al tiro de tres unidades como al de dos. Pero es innegable que la fórmula está dando éxitos. Lo más impresionante es que el Valencia Basket no ha alcanzado esta cifra récord con un líder particular que anote grandes cantidades. Casi todo el equipo ha alimentado la estadística.

De hecho, solo hay cinco taronja entre los cincuenta máximos triplistas de la Liga Endesa: Nate Sestina 5º con 69 (2,2 por partido), Semi Ojeleye 8º con 62 (2), Jean Montero 20º con 54 (1,9), Brancou Badio 37º con 48 (1,6) y Josep Puerto 39º con 47 (1,5). Eso sí, el de Almussafes sí que se encuentra entre los líderes en cuanto a porcentaje de acierto desde más allá de la línea de 6,75. El capitán ha anotado 47/96 tiros, un 49%.

Solo le supera Killian Tillie, del Unicaja, que ha completado con éxito un 54,2% de las acciones.El segundo mejor de los valencianos en esta estadística es Sestina, con un 44,2% de acierto.

Pedro Martínez, feliz

El ideador de este modelo de juego se mostró satisfecho por haber alcanzado este hito faltando todavía dos jornadas por disputarse. Sin embargo, considera que tiene «fecha de caducidad» y «no se hará viejo» porque el baloncesto tiende mucho «hacia el tiro de tres puntos». Eso sí, nadie más en la actual Liga Endesa se va a acercar esta temporada a los 400 triples y menos aún teniendo tan repartida la aportación entre tantos jugadores. Quedan dos partidos para establecer una marca que caerá algún día pero no será nada sencilla de alcanzar para quien se atreva a intentarlo. Y, aunque no computará para el récord, quedará un playoff que se antoja especialmente emocionante esta temporada y en el que el Valencia Basket tendrá la ambición de aspirar a todo. Los triples serán una de las principales herramientas para soñar.

La aportación para el récord del Valencia Basket ha estado muy repartida entre el equipo taronja y prácticamente todos han participado en este hito tan llamativo.n