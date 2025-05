Derrota del líder en l’Autonòmic Parelles de frontó

El Campionat Autonòmic Parelles de frontó Trofeu Diputació de València 2025 va superar l’equador de la fase regular amb una jornada plena de sorpreses que ha deixat molt igualada la part alta de la classificació. Tres equips es mantenen en la lluita per les primeres posicions separats per només un punt i la igualtat fa preveure unes semifinals d’autèntic vertigen.

El gran colp de la jornada el va protagonitzar el CPV Almussafes, que va derrotar per la mínima al líder, Bvalve El Puig B, per un ajustadíssim 41 a 40. És la segona derrota per als del Puig, que tot i això es mantenen a la part més alta de la taula classificatòria amb 19 punts.

La segona posició l’ocupa el CPV Racó de la Pobla, que no va fallar en el seu duel directe davant Bvalve El Puig A (41-18), i es situa amb 18 punts, un menys que Bvalve El Puig B.

El tercer classificat continua sent Quart de Poblet A, que va superar amb solvència Almenara fora de casa per un tanteig de 20 a 41. Amb aquest triomf, els quartans arriben als 17 punts i confirmen que estan en plena forma per encarar la recta final de la fase regular.

La pròxima jornada deixarà un enfrontament entre primer i segon. La Pobla rebrà la visita de Bvalve El Puig B. Així mateix, Quart de Poblet jugarà a casa davant Almussafes i Bvalve El Puig A ja té guanyada la partida contra Almenara.