«¿Euroliga o Liga NBA? A muerte con la decisión del club»

El Valencia Basket afronta mañana un duelo clave para seguir aspirando a la segunda posición de la Liga Regular y Pedro Martínez está centrado en ello y en la adaptación de un Joel Soriano que viajará a Tenerife, aunque tampoco está al margen de la decisión de futuro que tiene que tomar el club respecto a ligarse a la Euroliga los próximos tres años o jugar la BCL de cara a entrar en la futura Liga Europea de la NBA.

Al respecto, destaca que sea cual sea la decisión que tome el club, será la mejor posible en este momento. «Que me guste o no, no incide en algo en la decisión. A muerte en lo que decidan los dirigentes del club con su decisión, son los que tienen toda la información y lo que es lo mejor para la entidad, seguro que tomarán una decisión con toda la información. Me gustaría la Euroliga y si fuera la NBA de ahora encantado, jugar contra los mejores, pero tengo que adaptarme a lo que hay. De mometo, seguro que jugamos la ACB, la mejor liga de Europa y ya estamos clasificados para la Copa del año que viene, porque se juega en València. Disfrutamos de lo que tenemos seguro, pero lo que no está bajo mis posibilidades. Me gustaría competir con los mejores pero no sé si se dará las circunstancias para que eso pase. Primero porque no conseguimos la Eurocup y fallamos ahí, la siguiente manera, ya es más complicada, si es justa o no, si pagan más o menos. Me gusta competir en una Liga muy difícil y bonita», en referencia a la ACB..

Respecto a cómo puede afectar a los jugadores y a la planificación deportiva esta decisión, recalca que «hemos de estar centrados en lo que depende de nosotros y en el presente. Me gustaría que todos los equipos jueguen con las mismas cartas. Esta incertidumbre como club, además de renovar a jugadores como Josep que son actuaciones que no tienen debate, estamos parados porque no es lo mismo jugar una competición que otra, el presupuesto, muchas incertidumbres y no es positivo. El que sabe que juega Euroliga puede tomar decisiones, pero lo digo sin quejarme demasiado porque no me puedo quejar de algo que pudimos clasificarnos y no lo conseguimos, a partir de ahora, a la espera, tranquilos y centrándonos en el presente».

En cuanto al partido de este domingo, Pedro Martínez avanza que viajará Joel Soriano, aunque avisa que no espera que pueda ser decisivo por el momento. «Esta semana ha sido buena para él, ha podido entrenar más, no tengo grandes expectativas con él y espero que nos pueda ayudar, pero es muy difícil para un jugador joven ponerse en un equipo que lleva meses trabajando en unas normas ofensivas y defensivas nuevas y es difícil que las pueda asumir en poco tiempo. Está ayudando pero no podemos esperar que sea un jugador que tenga una grandísima incidencia en tan poco tiempo. Jugamos muy rápido, con mucha intensidad y eso cuesta de asumir y hay que estar muy en forma para jugar como lo hacemos. Está aquí padeciendo pero lo está intentando. Amida continua sin poder entrenar e intentaremos que el equipo esté por encima de las individualidades. Si alguien esperaba que fuera un jugador que viniera a jugar 20 minutos y que sentara a Costello o Reuvers no es ese jugador y no va a pasar, pero nos va a ayudar. No esperamos que tenga un grandísimo impacto».

Elogios al Tenerife Del rival, destaca Pedro Martínez que «es imposible que ante un grandísimo equipo, que va segundo, juguemos al ritmo que queremos, pero a ellos les pasarán también algo parecido. Seguro que hay una capacidad de entender lo que pasa, tendremos que jugar a un ritmo que no es el que más nos gusta. Máxima admiración por cómo juega el Tenerife, es el que mejor baloncesto hace, juegan increíble, se pasan bien, tiran bien de tres, es un espectáculo. Es un partido bonito de jugar». n