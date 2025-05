El Torrent, a 180 minutos del ascenso a Primera RFEF

El Torrent recibe al CF Talavera con la ilusión de que sea el partido sobre el que empezar a cimentar un ascenso histórico a 1ª RFEF dos años después de su subida de categoría. Pocas veces, en la historia del club valenciano, se les ha presentado una oportunidad de dicho calibre, gracias a la entrega y el esfuerzo de todos los jugadores que, desde la llegada de Xavi Giménez, y sin olvidar el desempeño de Vicente Mir, dieron un paso al frente y soñaron con pelear por metas más ilusionantes que las de la permanencia en la cuarta categoría del fútbol español. Motivos no les faltan después de un tramo final de competición de altísimo nivel, donde sumar 12 puntos de 15 posibles le catapultaron a un playoff de ascenso que no entró en sus planes, pero que es la demostración de que la fe mueve montañas. Ahora, y tras vencer a Unión Atlético en una eliminatoria emocionante y en la que los taronja se impusieron con un 2-1 en San Gregorio y un 0-2 en tierras murcianas, el Torrent no quiere dejar de hacer historia y busca certificar el ascenso, empezando por el partido de ida de la final del playoff de ascenso a 1ºRFEF contra el CF Talavera.

Y es que 180 minutos separán al conjunto naranja de la categoría de bronce del fútbol español. El Torrent quiere dejar la eliminatoria maniatada en casa con tal de no complicarse la vida en el partido de vuelta. No fue el caso en semifinales, ya que un convincente 0-2 sirvió para acceder al último escalón del ascenso, pero el partido de ida en el San Gregorio dejó el sabor amargo de que se pudo dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria. El equipo de Xavi Giménez apretó, fue muy superior en el campo y, con 2-0, contó con diferentes oportunidades para anotar un tercero que hubiera sido prácticamente definitivo. No en vano, el tanto del Unión Atlético, obra de Jaime Santos en el minuto 88, dejó una espina clavada que en Torrent no quieren volver a experimentar. Ante el Talavera quieren ganar, mostrar sus credenciales y demostrar que el sueño de toda una ciudad es superior a la de un equipo diseñado para ascender, pero que quedó tercero a ocho puntos del liderato que permite subir de forma directa. n