De la Fuente: "Lamine va a ganar algún Balón de Oro. No sé cuándo, pero lo va a ganar"

Luis de la Fuente comenzó mandado sus condolencias "a las familias de José Ángel de la Casa y de Manolo 'el del bombo', gente de esta casa", para después "felicitar a todos los clubes españoles esta temporada. Hay que destacar la salud del fútbol español, que por primera vez va a tener ocho equipos representándonos en Europa. En las tres finales del fútbol europeo hay jugadores españoles".

Isco, Rodri, Gavi...

Seguidamente, seleccionador se declaró "admirador de la Liga. Ha sido una Liga muy atractiva y ha estado disputada hasta el último momento. Ha sido ganada por un gran equipo, el Fútbol Club Barcelona, y competida por el Real Madrid, Atlético y Athletic. Ha sido atractiva hasta por la parte del descenso y ha bajado un equipo con 40 puntos. Hay que seguir mejorando y que se asiente más la importancia de españoles en todos los equipos. Pero quiero destacar la cantidad de grandes futbolistas jóvenes españoles que están llamando a las puertas de la selección".

Sobre las novedades y las ausencias en la lista apuntó que "lo más importante es que hay 23 jugadores para cualquier escenario que se pueda dar. Y con esta convocatoria cubrimos todos los escenarios. El hecho de que Isco haya estado ya hace seis años no importa porque no miro el carnet de identidad. Era el momento oportuno para que Isco nos aporte cosas y si hubiera tenido alguna duda, no lo habría convocado. Y va a venir a sumar mucho".

De la Fuente habló de Rodri, con quien habló antes de hacer la lista: "La importancia de Rodri es excepcional. Pero lleva ocho meses de baja y ha jugado diez minutos. He hablado con él y no queríamos asumir ningún riesgo. E insisto en que nosotros priorizamos la salud del jugador, reduciendo al mínimo riesgo al futbolista. Se está reencontrando consigo mismo". Como alternativa llega Gavi, que regresa a la selección tras superar su lesión. "Una cosa es tener el acta médica y otra regresar a tu nivel. Gavi está en ese proceso de alcanzar su nivel, aunque ya ofrece mucho. Aporta mucho dentro y fuera y viene a sumar. Celebramos su inclusión en esta lista". El de Haro habló de las alternativas que tiene en el mediocampo ante la ausencia de Rodri: "Más allá de Zubimendi, pueden jugar Gavi, Fabián, Merino... Tenemos el mediocampo cubierto, aunque jugaríamos de otra manera porque cada jugador ofrece una cosa. Estamos muy satisfechos de la convocatoria que hemos podido hacer".

De la Fuente habló de la importancia de la Nations League: "Estamos los tres campeones de las tres ediciones, tres campeones del mundo y uno de Europa. Tela el que dijo que la Nations League era un torneo menor. Tela, tela, telita... Las semifinales o la final pueden ser mañana la final de la Copa del mundo. Mis jugadores son insaciables y quieren seguir ganando. Esa exigencia no se pierde con un equipo con jugadores tan ambiciosos como los que tengo".

"A Xabi Alonso se le veía que tenía madera"

El riojano quiso mandar un mensaje de bienvenida a Xabi Alonso: "Quiero darle la enhorabuena y la bienvenida al fútbol español. Es un gran profesional y un buen tipo. Tuve la suerte de dirigirle durante su curso para entrenador, junto a otros grandes entrenadores. Es verdad que hay entrenadores que tienen un toque, que les ves y sabes que hay algo especial. Xabi era un alumno diferente, con buenas ideas y que siempre aportaba mucho. Y eso te da esa pista de que tenía madera. Ahora le deseo suerte y lo mejor de lo mejor".

El seleccionador tuvo palabras para Lamine: "Siempre hemos dicho que Lamine está tocado por la varita de Dios. Es un chico muy maduro para los 17 años que tiene. Maneja las situaciones de estrés con máxima naturalidad. Seguro que aún tendrá algún altibajo en su formación, pero hay un jugador de época en ciernes. Me parece un futbolista con mucho futuro, porque no estamos viendo al jugador que veremos dentro de 3, 4 o 5 años. Si tiene salud tiene pinta de que vamos a tener un futbolista de leyenda. ¿Balón de Oro? Lo va a ganar seguro, no sé cuándo. ¿Si será en esta edición? No creo que tenga que centrarse en un objetivo en concreto, debe seguir queriendo mejorar cada día y trabajar con humildad".

De la Fuente explicó qué le aporta Morata: "Somos un equipo que nos movemos mucho por unión, espíritu, corazón... Familia. Álvaro tiene mucho que darnos todavía dentro y fuera. Lo bueno de tener competencia en todos los puestos es que sacan lo mejor del resto. Y que estén Morata o Mikel o Dani hacen que Samu tenga que exigirse más y aprender. Y eso es un equipo que debe superar a los rivales. Podemos jugar con muchos y esa es nuestra fortaleza".